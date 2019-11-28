Toplantı daha önce Ankara ve Bakü'de düzenlenen, üç ülke toplumu nezdinde olumlu geri dönüşler alan üçlü formattaki uzman toplantılarının devamı niteliğindeydi.

Toplantıda konuşan Rusya-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, günümüzde Rusya, Türkiye ve Azerbaycan tarafından ortaklaşa geliştirilen büyük projelerin Karadeniz ve Hazar bölgesinde barış ve işbirliğinin sembolü haline geldiğini belirtti.

Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın yer aldığı üçlü işbirliği formatının geleceği Moskova'da ele alındı © Sputnik / Amur Gadjiev

Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın yer aldığı üçlü işbirliği formatının geleceği Moskova'da ele alındı © Sputnik / Amur Gadjiev 1 / 2 © Sputnik / Amur Gadjiev Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın yer aldığı üçlü işbirliği formatının geleceği Moskova'da ele alındı

'Türkiye çekim merkezi haline geldi'

'Uzmanların fikirleri yeni projelerin temelini oluşturuyor'

Savelyev, "Uzmanların değerlendirmelerinin öncelikle yeni işbirliği formatındaki üç katılımcının ekonomik kalkınmasını ciddi şekilde hızlandıracak bir ulaşım-enerji merkezi kurulmasıyla ilgili olması boşuna değil. Türkiye, üç katılımcı ülkenin ekonomik çıkarlarının örtüştüğü bir çekim merkezi haline geldi. TürkAkım doğalgaz boru hattı, Trans Anadolu doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan demiryolu, sadece ekonomik bileşeniyle önem taşımakla kalmıyor, üç büyük bölge oyuncusu arasındaki ilişkilerde yeni perspektifler açıyor ve tüm Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasına katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce uzmanların üçlü formatta Ankara ve Bakü'de buluştuğunu ve bunun ülkelerin siyasi diyaloğa ve karşılıklı faydaya dayalı verimli ortaklığa eşit derecede ilgi gösterdiğini ortaya koyduğunu belirten Savelyev, "Sonuçları Moskova'da ele alınan bu tartışma platformu, uygulama açısından önemli zira uzmanların ortaya koyduğu fikirler, yeni projelerin temelini oluşturuyor ve devletlerarası üçlü işbirliği modelinin potansiyelini artırıyor" dedi.

Çeviren: Fatih Kuduğ

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