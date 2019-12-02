Gıda denetim seferberliği: 5 günde 72783 işletme denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Kasım’da ülke genelinde eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. 5 günde 72 bin 783 işletme denetimden geçirildi. Yapılan bu denetimlerin 3398’inde olumsuzluk tespit edilerek cezai işlemler uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Bakan Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla rutin olarak yıl boyunca devam eden gıda işletmelerine yönelik denetimlere ilaveten 25 Kasım’da tüm yurtta ve tüm denetçilerle gıda denetimi seferberliği başlatılmıştı. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

3398 olumsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin seferberlik kapsamında mesai mefhumu gözetmeyen ekiplerce 5 gün süreyle denetlendiğini vurgulayarak, denetim seferberliği sonuçlarını şöyle anlattı:

ALO 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmeyin

“5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72783 işletmeye denetim yaptık. Yapılan bu denetimlerin 3398’inde ekiplerimiz olumsuzluk tespit etti ve denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık”

Gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden süreceğinin altını çizen Bakan Pakdemirli “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir” açıklamasını yaptı.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Gıda denetim seferberliği: 25-30 Kasım arası uygulanan seferberlik sonuçları

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