‘ABD, Türkiye’ye karşı cephe alabilir’

‘Rusya Subayları’ Prezidyumu Başkanı, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına sahip Tümgeneral, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye, S-400’ü almakla kalmayıp ithal etti bile ve hatta bazı verilere göre sistem artık kullanılmış. Hatta ABD’de, Başkan Donald Trump ile görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus hava savunma sistemlerinden vazgeçmelerinin söz konusu olamayacağını söyledi.’ün NATO füze savunma sistemine entegre edilmeyeceği başka bir mesele. Bu, Ankara’nın Washington ve NATO’ya tavizi olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Mevcut aşamada NATO’nun birliğinin şüphe uyandırdığını dile getiren uzman, bu konuda şu yorumda bulundu:

“ABD daha fazla Türkiye’ye karşı cephe alabilir, F-35’lerini satmayı reddedebilir. Türkiye de alternatif arayışına girip bunun için Rusya’ya da başvurabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ‘NATO’nun beyin ölümü’ açıklamasının ötesine gidebilir ve Fransa’nın çıkarlarını NATO’nun çıkarlarından üstün tutan General Charles de Gaulle gibi davranabilir. Fransa ve Türkiye gibi NATO üyeleri örgütün her zaman ABD’nin dünyaya yayılma politikasını uyguladığını anlıyor. NATO’nun değişeceği şüphe götürmüyor ve ABD’nin diğer üyelerin çıkarlarını görmezden gelmesi yüzünden ittifakın bozulacağı senaryosu artık inanılmaz görünmüyor”.

Diğer yandan Washington’un, Ankara’yı etkisi altında tutmaya devam etmek için her şey yapacağını dile getiren Lipovoy, “ABD’nin Türkiye planları çok aşırı ileriye gidiyor. Türkiye’nin, ABD’nin bölgedeki başlıca düşmanı İran ile sınır. Türkiye, İstanbul Boğazı’nı kontrol ediyor. En önemlisi de ABD’nin Türkiye’de, onun için büyük stratejik önem taşıyan İncirlik hava üssü var” diye ekledi.

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