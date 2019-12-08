'2020'de seçim kaçınılmaz görünüyor'

RS FM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan eski yatırımcı ve bir dönemin efsanevi Borsacısı Nasrullah Ayan, Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması ve olası erken seçim senaryolarını Ahu Özyurt’a yorumladı.

“Vakıfbank üzerinde yapılan anlaşma zaten etik olarak doğru değil. Vakıf geleneğine dokunursanız padişah bedduası bile alırsınız. Bu halka arz edilmiş bir şirket. Şimdi 9.4956’dan el değiştirdi. Fiyatı ise 5.10. Burada bir çağrı yapılması gerekiyordu. Diğer ortaklara da ‘buyrun satın’ diyebilmeleri gerekiyordu. Bunu KHK ile çözdüler ama etik değil” diye konuşan Nasrullah Ayan, bankanın borçları için de şu yorumu yaptı:

"250 milyar liraya yakın bir kredi var Vakıfbank’ın bünyesinde. Bu kredi kime verilmiş? Hangi vadeyle verilmiş? Son dönemde kamu bankalarında bu büyük kredilerin dönmediğini karşılığında bankanın AVM, plaza sahibi olduğunu görüyoruz."

''Nereden para buluruz' ekonomisi bu'

Nasrullah Ayan, 2019’un Merkez Bankası kaynaklarının çok yoğun kullanıldığı bir dönem olduğunu hatırlattı. 90 Milyara yakın paranın aktarıldığını, yeniden değerleme adında 20 milyarın da eksilme olduğuna dikkat çekti:

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'Yeni partiler seçimi zorlayacak'

İstanbul’a Merkez Bankası taşımakla, İstanbul’un Finans Merkezi olamayacağını söyleyen Nasrullah Ayan, bunun İstanbul’daki bazı inşaat gruplarını kurtarma operasyonu olduğunu söyledi.

Doların yükselişinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Ayan, "Türkiye’nin Arjantin’den farklı orada millet parasını çekiyor ve kaçırıyor. Türkiye’de insanlar hala parasını bankada tutuyor. Bankacılık sistemine güveniyor. Ama doları da bu kadar baskılarsanız sonra çok farklı şekilde patlar. Hala 24 saat operasyon yapıyorlar, kuru sabitlediler" dedi.

Ayan, "Termik santral vetosu da bana seçim işareti gibi geldi. Ama Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı iki parti de seçimi zorlayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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