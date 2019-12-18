CHP’li Çeviköz: Türkiye-ABD ilişkileri şahısların ikili ilişkileriyle yönlendirilemeyecek bir çizgiye savruluyor

CHP’li Çeviköz, ABD Senatosu’nda Türkiye’ye yaptırım içeren savunma yasa tasarısının kabul edilmesini iki ülke ilişkilerinin artık şahıs ilişkileriyle yönlendirilemeyecek bir çizgiye savrulduğunun göstergesi olduğunu ifade etti: “Söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine yardımcı olmayacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, ABD Senatosu’nda kabul edilen 2020 ulusal savunma yetki yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın partiler üstü bir şekilde ve nitelikli çoğunluğun oyuyla alınmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin artık şahısların ikili ilişkileriyle yönlendirilemeyecek bir çizgiye savrulduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

‘Yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine yardımcı olmayacak’

Yakın gelecekte Ankara ile Vaşington arasında yaşanabilecek ‘bir tren kazasının’ taraflara hiçbir faydası olmayacağını değerlendiren Çeviköz, “Ülkemizi, S-400 savunma sistemlerine sahip olduğu ve bu sistemleri almaya devam ettiği müddetçe proje ortağı olduğu F-35 uçaklarını almaktan alıkoyan (Sec. 1255), Türkiye’ye Patriot füzeleri verilmesini S-400 füze savunma sisteminden vazgeçilmesi koşuluna bağlayan (Sec. 1267), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran (Sec. 1270), Rusya’ya yönelik ve Türk Akımı Projesi’ni de kapsayacak yaptırımlar içeren (Sec. 2831) söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır” dedi.

‘Dış politika iç politika mülahazalarıyla araçsallaştırılmamalı’

Türkiye-ABD ilişkilerinin her iki ülkenin de aktör olduğu durumlarda, farklı çıkarlar çerçevesinde işbirliği içinde ilerlediğini, bu bağlamda, diplomasi kanallarının açık tutulmasının müttefiklik ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını kaydeden Çeviköz, “Türkiye-ABD ilişkilerinin, içinde bulunduğu zor durumdan kurtularak en kısa sürede normalleşmesi için dış politikanın iç politika mülahazalarıyla araçsallaştırılmamasına öncelikli olarak ihtiyaç vardır. AKP iktidarının ABD’yle ilişkilerimizi sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan kopararak, kişiler arası ilişkilere indirgemesinin faturası giderek kabarmaktadır. Halkımızın yanlış dış politikanın faturasını ödemesine her fırsatta karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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