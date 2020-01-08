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18:42 08 Ocak 2020
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    Kuzey Akımı 2 Projesi

    AK Parti’den TürkAkım değerlendirmesi: Türkiye coğrafyanın dayattığı şartlara razı olmuyor

    © AP Photo / Stefan Sauer
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    TürkAkım’ı değerlendiren AK Partili milletvekillerine göre çok önemli bir proje, çok hızlı bir şekilde hayata geçti. AK Partili Bülent Turan, projenin Türkiye’nin enerji sektöründeki gücünü artıracağını ifade ederek, “Türkiye, bugün tarihin akışında sürüklenmiyor, coğrafyanın dayattığı şartlara razı olmuyor” dedi.

    Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle gerçekleşirken, projeyi AK Partili milletvekilleri Sputnik’e değerlendirdi.

    TürkAkım’ı değerlendiren AK Partili milletvekillerine göre çok önemli bir proje, çok hızlı bir şekilde hayata geçti. AK Partili Bülent Turan, projenin Türkiye’nin enerji sektöründeki gücünü artıracağını ifade ederek, “Türkiye, bugün tarihin akışında sürüklenmiyor, coğrafyanın dayattığı şartlara razı olmuyor” dedi. AK Partili Elitaş, Türkiye’nin önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgularken AK Partili Minsolmaz da, TürkAkım’ı Türkiye’nin konumunu ciddi anlamda pekiştiren bir proje olarak niteledi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Bölgenin güvenliği ve barışı adına da önemli

    AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi enerjide de ‘iddiasını’ ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Azerbaycan doğal gazını Avrupa’ya ulaştıran, asrın projelerinden TANAP’tan sonra bugün tarihi bir adım daha atılıyor. TürkAkım, Türkiye’nin enerji sektöründe gücünü ve iddiasını artıracak, Rusya’dan gelen doğal gazı Karadeniz’in altından Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak 935 km uzunluğunda dev bir proje. Küresel projeler ve işbirlikleri, ekonomik getirinin yanında bölgenin güvenliği ve barışı adına da önemli” dedi. AK Partili Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘Türkiye coğrafyanın dayattığı şartlara razı olmuyor’

    “Türkiye bugün tarihin akışında sürüklenmiyor, coğrafyanın dayattığı şartlara razı olmuyor, millet ve ülke menfaati gözeterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjide, savunma sanayiinde, teknolojide, üretimde kısacası her alanda güçlü bir iddia ortaya koyuyor. Dün birçok alanda dışa bağımlı olan Türkiye, bugün enerjide de merkez ülke haline geliyor. Dün vanaları kapatma tehdidinde bulunulan, kışın ortasında doğal gaz sıkıntısı yaşama riskiyle karşı karşıya kalan ülkemiz, bugün Avrupa’nın enerji arzında kilit bir rol üstleniyor. TürkAkım ile Türkiye, bölgedeki etkisini daha da artıracak, doğal gazın ilk alıcısı olacak, transit riskler yaşamayacak. Bölgede yaşanabilecek muhtemel istikrarsızlıklar doğal gaz ihtiyacımıza etki etmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin’in öncülüğünde hayata geçirilen projenin ülkemize, paydaşlara ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

    TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Elitaş: Çok önemli bir proje çok hızlı bir şekilde hayata geçti

    Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TürkAkım’ın çok önemli bir proje olduğunu ve çok hızlı bir şekilde hayata geçtiğini söyledi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle tüketim kanalları ile üretim alanları arasında önemli bir köprü oluşturduğunu vurgulayan Elitaş, “Gerçekten hem Rusya için hem Türkiye’nin ticari meseleleri hem de Avrupa’nın ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.

    TürkAkım'da vana açıldı
    © Sputnik / Burcu Okutan
    TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı: 'Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin son nişanesi'

    AK Partili Elitaş, TürkAkım’ın Avrupa için önemini ifade ederken, “Rusya büyük bir doğal gaz tedarikçisi. Bu anlamda 15 milyar metreküplük bir doğal gazın Avrupa ülkelerine gitmesi tabi ki onların daha ucuz ve temiz enerjiyi almalarına imkan sağlayacak. Ama büyük bir miktar değil tabi bu tüketimlerine baktığımızda. Daha büyük miktarlara gitmesi açısından Türkiye’nin de bir koridor olması, bir köprü vazifesi olması açısından bizim için çok önemli” diye konuştu. Elitaş, hem petrol boru hatlarının hem de doğal gaz boru hatlarının Türkiye’den güvenli bir şekilde geçmesinin, hem üretici hem de tüketici için Türkiye’nin güvenli bir kapı haline gelmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Elitaş, “Aslında söylediğim gibi Avrupa tüketiminin cüzi bir miktarını karşılıyor ama bu zaman içerisinde tabi daha da artacaktır” dedi.

    Mustafa Elitaş, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliğine yönelik zaman zaman dile getirilen ‘Türkiye, Rusya’ya bağımlı hale geliyor’ şeklindeki eleştirilere ise karşı çıktı. Türkiye’nin Rusya’nın dışında bir çok ülkeden gaz aldığını ifade eden Elitaş, “Türkiye’nin alım yerini, alternatiflerini artırarak daha ucuza doğal gaz alabilme imkanının maliyetlerinin daha düşük olabilmesi açısından bu önemli bir iş. Türkiye’nin yaklaşık dörtte biri veya üçte birine yakın bir kısmını ancak Rusya’dan karşılıyoruz, diğer kısımlarını İran, Azerbaycan, Katar, Kazakistan gibi ülkelerden aldığımızdan dolayı alıcı grubunu çeşitlendirmek Türkiye’nin menfaatine bir durum ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

    AK Partili Minsolmaz:  ‘Çok spesifik konumda bir enerji koridoru olduk’

    AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da, “Bu proje şu anlamda çok önemli; biz Türkiye olarak önemli bir coğrafyadayız; bir tarafımızda doğal kaynaklara sahip olan Kafkasya, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri, bir tarafımızda Avrupa’da endüstriyle beraber çok yüksek miktarda enerji tüketimi olan ülkeler. Hem kendi ülkemizin ihtiyaçları hem de Batı ülkelerinin ihtiyaçları için Türkiye’nin bir iletim bölgesi olması anlamında, Türkiye’ye duyulan siyasi, ekonomik güvenin bir işareti. Biz belki doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları sınırlı bir ülkeyiz ama bu anlamda çok spesifik konumda bir enerji koridoru olduk” dedi.

    TürkAkım’ın bir bütün olarak bakıldığında hem Türkiye, hem Rusya hem de bu gazı yoğun miktarda kullanacak Avrupa ülkeleri açısından çok önemli bir proje olduğunun altını çizen AK Partili Minsolmaz, “Türkiye de enerji noktasında önemli bir kilometre taşını ihya etmiş olacak” diye konuştu. Minsolmaz, enerji projelerinin çok stratejik projeler olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

    ‘Uluslararası boyutu çok önemli’

    “Enerji projelerinin hemen hemen bir çoğu uluslararası etkisi ve sonuçları olan projeler. Çevremizdeki siyasal gelişmeler, güvenlik konularının da temel dayanağı ve ya sebebi enerji ile ilişkileniyor. Bu itibarla bakıldığında uluslararası boyutu çok önemli. Türkiye’ye duyulan güveni, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde de bölgesinde de önemli bir ülke olduğunun altını çizen, tescil eden bir proje. Uluslararası anlamda Türkiye’yi güçlendiren, konumunu ciddi anlamda pekiştiren, enerji piyasaları anlamında, bir proje olduğunu düşüyorum. Bunlar mega projelerdir, dünya çapında projelerdir. Kısa bir sürede bitmiş ve hizmet alınacak noktaya gelmemiz çok sevindirici.”

    ‘Orman ve su varlığına değer verilerek yapıldı’

    AK Partili Minsolmaz’a göre TürkAkım’ı mühendislik açısından da bir başarı projesi. Minsolmaz, “935 kilometre Karadeniz’in tabanından döşenen bir hat. Aynı zamanda önemli bir mühendislik projesi; 2 bin metrenin altındaki deniz tabanına oturmuş şekilde, bir borunun ağırlığının 10 tonun üzerinde olduğu devasa bir proje. Çevre de gözetilerek yapılmış bir proje; orman ve su varlığına değer verilerek, hassasiyetle yapıldı. Doğa ile uyumlu, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek yapılan harika bir mühendislik projesi” diye konuştu.

     

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Doğalgaz Boru Hattı, Doğalgaz, TürkAkım
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