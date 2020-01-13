Siverek’e bağlı Karacadağ Kayak Merkezi’nde kayak sezonu davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Binlerce kişinin akın ettiği kayak merkezi renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi’nde kayak sezonu başladı. Diyarbakır ve Siverek arasında bulunan bin 919 rakımlı kayak merkezine Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Batman ve Adıyaman gibi illerin yanı sıra çevre köylerden de binlerce kişi akın etti. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Karacadağ’da kayak merkezinin sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların sabah erken saatlerde kayak merkezine akın etmesiyle başlayan yoğunluk öğle saatlerinde ikiye katlandı. Yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğunun olduğu bölgede geliş ve gidişler yer yer aksadı. Kayak merkezine ulaşmayı başaran vatandaşlar hem kaymanın hem de açık havada mangal yapmanın tadını çıkardı.

Karacadağ’da, davul-zurnalı kayak sezonu açılışı © Sputnik / Sertaç Kayar

Karacadağ’da, davul-zurnalı kayak sezonu açılışı © Sputnik / Sertaç Kayar

Karacadağ’da, davul-zurnalı kayak sezonu açılışı © Sputnik / Sertaç Kayar

Karacadağ’da, davul-zurnalı kayak sezonu açılışı © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 4 © Sputnik / Sertaç Kayar Karacadağ’da, davul-zurnalı kayak sezonu açılışı

Önce davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar ardından kaymanın keyfini yaşadı. Yöresel kıyafetlerle renkli görüntülerin çıktığı kayak merkezinde kimi kızakla, kimi leğen, kimisi de poşetlerle kaymaya çalıştı. Çocuk, genç, yaşlı demeden herkesin birarada kaydığı kayak merkezinde yollar yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Merkeze ulaşamayan vatandaşlaın kimisi yol kenarında kaymaya çalışırken, kimisi de mangal yaptı.

Karacadağ Kayak Merkezi, geçen yıl yaklaşık 80 bin ziyaretçiyi ağırlarken, bu yıl sayının daha da artacağı bekleniyor.

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