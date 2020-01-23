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12:33 23 Ocak 2020
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    Kaybolan 8 yaşındaki çocuk yüzü ve boğazı parçalanmış halde bulundu

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    Çınar İlçesine bağlı Başalan Köyü’nde kaybolan 8 yaşındaki çocuk, harabe bir evde yüzü ve boğazı parçalanmış halde ağır yaralı bulundu. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk toprağa verilirken, köylüler yaşanan vahşetin aydınlatılmasını istiyor.

    Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne 10 km uzaklıkta bulunan Başalan Köyü’nde önceki akşam 8 yaşlarında Muhammed Veli Dümez adlı bir çocuk kayboldu. Köylülerden edinilen bilgilere göre, babasının dükkanından eve gitmek için çıkan küçük Muhammed, babasının eve gelmesiyle çocuğun evde olmadığı fark edildi. Çocuğun bulunmaması üzerinde cami hoparlöründen anons yapılarak arama çalışması başlatıldı.

    Muhammed Veli Dümez
    © Sputnik /
    Muhammed Veli Dümez

    Ağır yaralı bulundu

    Aile ve köylülerin yaptığı arama sonucu küçük Muhammed harabe bir evde yüzü, boğazı parçalanmış ağır yaralı bir şekilde bulundu. Çocuğu ilk bulan dayısının gördüğü manzara karşısında çığlık atmasıyla olay yerine gelen aile ve köylüler Muhammed’i Bismil’de hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelerin rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

    Küçük Muhammed, otopsinin ardından toprağa verildi

    Leyla Aydemir
    DHA
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    Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a sevk edildi. Yapılan otopsinin ardından sabah erken saatlerde küçük çocuğun cansız bedeni Başalan’da Köyü’nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    ‘Elbisesi sağlamdı, yırtılmamıştı ama sanki suya konulmuş gibi ıslaktı’

    Korkunç olay ile ilgili jandarma ekipleri köyde herkesin ifadesine başvurarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.

    Sputnik’e konuşan köylüler, olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Köylüler “Çocuk kanlar içindeydi. Korkunç bir görüntüydü. Yüzü, boğazı parçalanmış ve karnında da çizikler vardı. Elbisesi sağlamdı, yırtılmamıştı ama sanki suya konulmuş gibi ıslaktı. İlk dayısı gördü ve çığlık attı. Gördüğü vahşet karşısında şok olmuştu. Şu an köy olarak herkes tedirgin. Kim bu vahşeti yapmışsa bir an önce bulunmalı. Bu sadece ailenin değil, hepimizin çocuğudur ve olayın aydınlatılması için herkes çalışıyor. Jandarma şu an köyde, herkesin ifadesini alıyor. Bunu ancak insan olmayan biri yapar. Bu olayın bir an önce çözülmesi lazım, yoksa bunun altından kalkamayız” diyor.

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    Etiketler:
    Jandarma, Bismil, Muhammed Veli Dümez, Çocuk, Başalan Köyü, Çınar, Diyarbakır
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