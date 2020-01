Kaybolan 8 yaşındaki çocuk yüzü ve boğazı parçalanmış halde bulundu

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne 10 km uzaklıkta bulunan Başalan Köyü’nde önceki akşam 8 yaşlarında Muhammed Veli Dümez adlı bir çocuk kayboldu. Köylülerden edinilen bilgilere göre, babasının dükkanından eve gitmek için çıkan küçük Muhammed, babasının eve gelmesiyle çocuğun evde olmadığı fark edildi. Çocuğun bulunmaması üzerinde cami hoparlöründen anons yapılarak arama çalışması başlatıldı.

© Sputnik / Muhammed Veli Dümez

Ağır yaralı bulundu

Aile ve köylülerin yaptığı arama sonucu küçük Muhammed harabe bir evde yüzü, boğazı parçalanmış ağır yaralı bir şekilde bulundu. Çocuğu ilk bulan dayısının gördüğü manzara karşısında çığlık atmasıyla olay yerine gelen aile ve köylüler Muhammed’i Bismil’de hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelerin rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Küçük Muhammed, otopsinin ardından toprağa verildi

‘Elbisesi sağlamdı, yırtılmamıştı ama sanki suya konulmuş gibi ıslaktı’

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a sevk edildi. Yapılan otopsinin ardından sabah erken saatlerde küçük çocuğun cansız bedeni Başalan’da Köyü’nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Korkunç olay ile ilgili jandarma ekipleri köyde herkesin ifadesine başvurarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Sputnik’e konuşan köylüler, olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Köylüler “Çocuk kanlar içindeydi. Korkunç bir görüntüydü. Yüzü, boğazı parçalanmış ve karnında da çizikler vardı. Elbisesi sağlamdı, yırtılmamıştı ama sanki suya konulmuş gibi ıslaktı. İlk dayısı gördü ve çığlık attı. Gördüğü vahşet karşısında şok olmuştu. Şu an köy olarak herkes tedirgin. Kim bu vahşeti yapmışsa bir an önce bulunmalı. Bu sadece ailenin değil, hepimizin çocuğudur ve olayın aydınlatılması için herkes çalışıyor. Jandarma şu an köyde, herkesin ifadesini alıyor. Bunu ancak insan olmayan biri yapar. Bu olayın bir an önce çözülmesi lazım, yoksa bunun altından kalkamayız” diyor.

