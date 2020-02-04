Ligden çekilen Cizrespor TFF'ye başvurdu

Cizre Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na ligden çekildiğini bildirdi. Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç “Hukuka aykırı ve adil olmayan tutum ve davranışlardan dolayı mevcut şartlarda 3. Lig’de futbol oynamaya devam edemeyeceğimizi ve ligden çekilme kararı aldığımızı sayın başkanlığınıza bildiririz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve dün ligden çekildiğini duyuran Cizrespor, bu kapsamda federasyona başvurdu. Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na yapılan başvuruda “Bölgenin tek profesyonel takımı olan Cizrespor’un 2 Şubat 2020 tarihinde oynanan 1970 Ağrı Spor müsabakasında gerek maç esnasında art niyet arz eden hakem uygulamaları ve gerekse mülki amirlerin kulüp oyuncularına ve yöneticilerine karşı tutum ve davranışlarından dolayı maç sonrası basın açıklamasıyla ligden çekildiğimize ilişkin basın duyurusu yapmıştık. Konunun ciddiyet arz ettiği üzere de resmi başvuruda bulunma gereği doğmuştur” denildi.

‘Kulübümüz spor faaliyetinin dışında baskı altında bırakılmaktadır’

Cizrespor Kulübü’nün yaklaşık 10 yıldır bölgenin tek sosyal, kültürel faaliyet alanı olarak görev yaptığını belirten Sefinç, "Bölgedeki faaliyetlerinin ve kötü alışkanlıkların önüne geçme mücadelesiyle gençlerin topluma kazanılmasına ön ayak olmuştur. Sporun birleştirici ve bütünleştirici güç olduğu inancından biran olsun vazgeçilmemiştir. Anacak maalesef gerek deplasmanlarda gerekse iç saha maçlarında hatalı ve art niyetli hakem kararlarıyla ve spor etiğini aşan yaklaşım ve tutumlarla kulübümüz spor faaliyetinin dışında baskı altında bırakılmaktadır. Cizrespor Kulübü’nün hakem hatalarına ve ırkçı saldırılara maruz kaldığı maçlara ilişkin federasyon başkanlığına daha öncede resmi başvuruda bulunulmuş, söz konusu yaşanan olumsuzlukların önüne geçilememiştir” dedi.

‘Hukuka aykırı ve adil olmayan tutum ve davranışlardan dolayı ligden çekiliyorz’

Sevinç başvuruda çekilme nedenlerini şöyle ifade etti:

“Spor faaliyetlerine öncülük eden toplumun huzur ve sükunetinin sağlanmasında birleştirici ve bütünleştirici bir köprü olan kulübümüzün bu tür vahim eylemler ile engellenmeye çalışılması ve mülki amirlerinin kulübümüzü yalnızlaştırması ve ilgisizliği manevi olarak sporun birleştirici ve bütünleştirici ruhunu zedelemiştir. Cizrespor Kulübü bütün bu olumsuzluklara rağmen spor etiğinin vermiş olduğu onurlu duruşundan biran olsun taviz vermeyecektir. Cizrespor’un bu haklı kararı ve mücadelesiyle bölge halkı kulübümüzle beraber yek vücut olmuş vaziyettedir. Yukarıda açıkladığımız üzere hukuka aykırı ve adil olmayan tutum ve davranışlardan dolayı mevcut şartlarda 3. Lig’de futbol oynamaya devam edemeyeceğimizi ve ligden çekilme kararı aldığımızı sayın başkanlığınıza bildiririz. Bu hususta gereğinin yapılmasını arz ederim.”

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