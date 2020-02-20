Rus vekil: İdlib’den dolayı Moskova ve Ankara arasında oluşan gerginlik yakında yatışır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’de operasyon başlatmanın an meselesi olduğu yönündeki açıklamasını ve Kremlin’den gelen yanıtı yorumlayan Duma milletvekili Şvıtkin, Moskova ve Ankara arasında İdlib’deki durum nedeniyle oluşan gerginliğin yakında yatışacağından emin olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik’e demecinde Rus ve Türk üst düzey politikacılar tarafından İdlib konusunda yapılan karşılıklı açıklamaları değerlendirdi.

Rusya’nın Suriye’de saldırılarına sürdüren terör yanlılarına karşı yapılan eylemlere destek çıktığını vurgulayan Şvıtkin, “Suriye egemen bir devlet ve ordusu, Suriye yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getiriyor” diye konuştu.

‘Türkiye ve Rusya arasında yapıcı ve dengeli bir etkileşim söz konusu’

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı zamanlarda farklı aşamalarda olduğuna dikkat çeken Şvıtkin, şimdi ise her zaman örtüşmeyen çıkarlara rağmen tarafların arasında yapıcı ve dengeli bir etkileşim olduğunun altını çizdi:

“Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler çeşitli aşamalardan geçti, soğuma da oldu, denge de kuruldu, işbirliği de yapıldı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkelerimiz, karşılıklı yarara dayalı ikili ilişkiler tesis etti. S-400 sistemlerinin alımı da, terörle mücadele de bunu ifade ediyor. Bu nedenle İdlib’deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim. İki ülkenin liderleri arasındaki temasların sıklığı, yani tüm ana noktalar üzerinde anlaşmaya varmaya ve hem Soçi mutabakatına hem de Astana formatına bağlılığa geri dönmeye yönelik çabaları bunu gösteriyor.”

‘Tarafların aşırıya kaçmayıp uzlaşmaya varacaklarından eminim’

Türkiye ve Rusya’nın her iki tarafın yararı için aşırıya kaçmayacaklarından ve bir uzlaşmaya varacaklarından emin olduğunu vurgulayan Şvıtkin, şöyle konuştu:

“Moskova ve Ankara’nın ilişkileri koparmak istemedikleri ve İdlib sorununu birlikte çözmeye çalışmaları çok önemli. Uzlaşma sağlamak için çeşitli yollar var. Sonuçta Rusya ve Türkiye’nin sorumluluklarının bilincinde olarak ve hem askeri, hem de ekonomik işbirliğinin önemini anlayarak kişisel çıkarlarını ortak yararın altında tutacaklarından eminim. Bugün dünya toplumu dahi Suriye’de yapılan terörle mücadelenin tüm önemini kabul ediyor. Bence Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler diplomatik ve politik barışçıl çözüme dayanmalıdır. Her türlü aşırı önlemler tüm taraflara pahalıya mal olur.”



Çeviren: Erkan Kurtuluş

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