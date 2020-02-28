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21:48 28 Şubat 2020
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    Türkiye-Rusya ortak devriyesi

    ‘ABD, Rus-Türk ilişkilerini zora sokmak için İdlib’deki olayı fırsat olarak görüyor’

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    ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, ülkesinin hala Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesini umduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzman Batyuk, “ABD, Rus-Türk ilişkilerini zora sokmak için İdlib’deki olayı fırsat olarak görüyor” dedi.

    Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü Askeri ve Politik Araştırmalar Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Vladimir Batyuk, Sputnik’e açıklamasında, bu açıklamanın amacının Moskova ve Ankara’nın arasını bozmak olduğunu belirterek, “Amerikalılar bu olayı, Rus-Türk ilişkilerini zora sokmak, aralarına nifak sokmak ve en azından bu anlaşmanın bozulmasına yol açmak için fırsat olarak görüyor. Amerikalılar, S-400 anlaşmasından çok rahatsız, bu anlaşmayı dış politika başarısızlığı olarak algılıyor” dedi.

    ‘ABD açısından İdlib’deki duruma müdahale etmesi için iyi bir zaman değil’

    ABD’nin şimdi Rusya ve Türkiye'nin yakınlaşmasını engelleyecek hileler bulma formatında hareket edeceğini, ama doğrudan müdahale etmeyeceğini kaydeden Batyuk, bu konuda şu yorumda bulundu:

    “NATO Anlaşması’na uygun olarak ittifak Türkiye’ye Suriye’deki operasyonda destek vermek zorunda değil. Suriye NATO üyesi değil, bu anlaşmada belirtildiği gibi ittifakın sorumluluk alanı Suriye’yi kapsamıyor. Dolayısıyla NATO’nun tepkisi oldukça ölçülüydü, onlar sadece tarafları çatışmayı barışçıl yollarla çözmeye çağırdı. Ayrıca ABD açısından seçim yılında İdlib’deki duruma müdahale etmek için iyi bir zaman değil. Bu, Donald Trump’ın seçim kampanyasında ihtiyaç duyduğu son şey."

    Buna rağmen ABD’nin farklı yöntemlere ve küçük provokasyonlara başvurarak müdahale etmeye devam ettiğini kaydeden Batyuk, “Mesela şimdi yaptıkları gibi. Rusya ve Türkiye arasında anlaşmazlık çıkmışken Türkler Rusya’dan aldıkları S-400 hava savunma sisteminden vazgeçsin. ABD, bu tür açıklamalar dışında başka hiçbir aktif eylemde bulunmayacak ve bunu yapmak istemeyecek” diye ekledi.

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