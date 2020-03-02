Yunanistan sınır kapısındaki Afganlar: Suriyelilerin her şeyi var bizim hiçbir şeyimiz yok, Türkiye’den gitmek istiyoruz

Çoğunluğunu Afgan ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu binlerce sığınmacı ve göçmen, 4 gündür Yunanistan sınır kapısında. Avrupa’ya geçme hayaliyle bekleyişi sürenler arasındaki 18 yaşındaki Afgan Nasir “Türkiye Suriyelilere vatandaşlık veriyor, onların her şeyi var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diyor.

Türkiye’nin mülteci ve göçmenlerin Avrupa’ya ulaşmasını durdurmayacağı haberleri üzerine sınırlara doğru harekete geçen sığınmacıların akını devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sığınmacılar sınır kapılarında yoğunlaşmış durumda. Türkiye’nin Yunanistan’a açılan kapısı Pazarkule’de çoğunluğu Afgan olmak üzere Pakistanlı, Tunuslu, Cezayirli ve az sayıda Suriyeli sığınmacılar bulunuyor. Sınırlarda bekleyen mültecilerin amacı ise Yunanistan ve Bulgaristan sınırından Avrupa’ya ulaşmak.

Yunanistan’dan gazlı müdahale: ‘Şu çocuğun haline bakın’

Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyen mültecilere Yunanistan sınır muhafızları çok sert müdahalelerde bulunuyor. Yaklaşık olarak her 10 dakikada bir Türkiye-Yunanistan arasındaki tampon bölgede bulunan mültecilere gaz bombası ve biber gazı atılıyor. Mülteciler de bu duruma tepki gösteriyor. Gazlı müdahale sonrası bir mülteci çocuğunu göstererek “Bakın şu çocuğun haline, hiç acımaları yok” diyor.

Sputnik’in konuştuğu diğer mülteciler de bu durumun kendilerini yıldırmayacağını söylüyor. “2 gündür buradayız, bu müdahaleler bizi vazgeçirmez” diyen Afgan mülteci buna rağmen sınırı terk etmeyeceğini dile getiriyor. Bir başka Afgan mülteci ise “Biz sınıra yaklaştıkça Yunanistan bize gaz atıyor, burayı terk etmeyeceğiz. Bize Avrupa’dan başka çare yok” diyor.

Afgan sığınmacı Nasir: Suriyelilerin herşeyi var, Türkiye onlara vatandaşlık da veriyor, bizim hiçbir şeyimiz yok

Pazarkule Sınır Kapısı’nda dünyanın pek çok bölgesinden gelmiş olan sığınmacılar var. Bunlardan bir tanesi 18 yaşındaki Afgan sığınmacı Nasir. Nasir 2 senedir Türkiye’de yaşıyor. Nasir Türkiye’den gitmek istemesinin sebebini şöyle açıklıyor:

“Biz de buraya geldik, çalışıyoruz ama Türkiye bize vatandaşlık vermiyor. Suriyelilere veriyor, onların her şeyi, sağlık hizmetleri, yardımlar var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Türkiye’de polis çeviriyor, kimlik istiyor. Kimliğim olmadığını söyleyince de ‘gidin bu ülkeden’ diyorlar. Terminale gidiyorum, bilet vermiyorlar. Ben de şimdi Almanya’ya gidiyorum. Ama bize kapıları da açmıyor Yunanistan. Yine de umutluyum, Almanya’ya gideceğim.”

Afgan sığınmacı: Türkiye’de yaşamak çok zor, çocuklarımı düşünmek zorundayım

Afgan sığınmacı Yama ise 3 senedir ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşıyor. Türkiye’nin Afgan mültecilere vatandaşlık vermediği için buradan gitmek istediklerini söyleyen Yama, Avrupa’da bu şanslarının olduğunu vurguluyor:

“Ben İngilizce tercümanıyım. Türkiye’de bir kahvehanede çalışıyordum. Bizim sağlık hizmetlerimiz kesildi. Maaşlarımız da çok az. Yaşamak çok zor, ev kirası da veriyoruz. Burada üç çocuğum var. Onların da masrafları var. Bizim gitmekten başka şansımız yok. Afganistan’da benim hayati tehlikem vardı. Ben Türkiye’yi seviyorum, kalmak da istiyorum ama Türkiye bize vatandaşlık vermiyor. Benim çocuklarımın yarını belli değil. Ama Avrupa’da vatandaşlık alabilme şansımız var.”

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‘Ben bu sınıra herşeyimi sattım da geldim’

Türkiye’de 2 senedir yaşayan 18 yaşındaki Afgan mülteci Abbas, Afganistan’da okulunu yarım bırakmak zorunda kalmış. Türkiye’ye eğitime devam etmek için gelen Abbas maalesef burada da okuluna devam edememiş. Abbas “Biz gitmeye mecburuz. Bize kimlik, pasaport, çalışma izni, hiçbir şey vermiyorlar. Afganistan’da okulumu yarım bırakmak zorunda kaldım, buraya da okuluma devam ederim diye geldim. Ama edemedim. Biz işimizi gücümüzü bırakıp geldik bu sınıra. Ben herşeyimi sattım geldim. Ailem hala Afganistan’da. Avrupa’ya gidersem onları da yanıma alacağım” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı göçmen Cüneyd ise 4 senedir Türkiye’de yaşıyor. Türkiye’den gitmek istemesinin tek sebebi ise ekonomik. ‘Çalışıyorum, paramı vermiyorlar’ diyen Cüneyd şartları düzelince Pakistan’a dönmek istiyor.

‘Türkiye’de ekonomik zorluklar yaşıyoruz, Avrupa’ya akrabalarımın yanına gitmek istiyorum’

6 sene önce Türkiye’ye gelmiş olan bir Suriyeli mülteci Avrupa’ya akrabaları orada olduğu için gitmek istiyor. “Ben burada büyüdüm, alıştım buraya ama artık akrabalarımın yanına gitmek istiyorum” diyen Suriyeli mülteci “Burada durumumuz ekonomik olarak zor. Daha önce Avrupa’ya gitmiş akrabalarım vardı. Artık onların yanına gitmek istiyorum” dedi.

Cezayirli Muhammed: Türkiye’yi seviyoruz fakat burası bizim için geçiş güzergahı

Pazarkule Sınır Kapısı’nda pek çok Afrika ülkesinden gelmiş olan sığınmacılar da mevcut. Bunlardan bir tanesi de Sputnik’in mikrofon uzattığı Cezayirli sığınmacı Muhammed “İnşallah sınırdan Avrupa’ya geçeceğiz. 5 aydır buradayım. Türkiye’yi seviyoruz fakat Türkiye bizim için geçiş güzargahı. Asıl amacımız Avrupa’ya gitmek” diyor.

Edirneli esnaflar: Pazarkule Sınır Kapısı’nın kapatılması işlerimizi azalttı

Edirneli esnaf ise bu duruma farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Düzensiz göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunlaşmasıyla birlikte bu sınır kapısı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sputnik’in konuştuğu Edirneli esnaflar da Edirne’ye gelen günübirlik Yunanistan vatandaşlarının 2 gündür gelemediğini ifade ediyorlar. Edirneli esnaflar bu durumun işlerinde kayba yol açtığını vurguluyor.

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