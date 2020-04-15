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22:16 15 Nisan 2020
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    Eczane

    Eczacılar Birliği Başkanı Çolak: 'Markete gitmem gerek' diyerek eczacının yüzünden maskesini almaya çalışanlar var

    © İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
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    Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Koca, “Vatandaşın maske ihtiyacı olduğu için süreci bekleyemiyor. Markete gideceği için ya da bir yere gitmek için ‘maskem yok’ deyip eczacılarımızın yüzündeki maskeleri almaya çalışanlar var.  Eczacının korona olabileceğini bile düşünmüyorlar” açıklamasını yaptı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Perşembe günü 39 milyon kişiye maske dağıtımı için SMS gönderileceğini açıkladı. Ancak marketlere girişte ve toplu taşımada maske zorunluluğu olduğu için maskesi olmayan vatandaşla “SMS olmadan satış yasak” diyen eczacılar arasında gerilim sürüyor.

    Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Koca, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaşananları anlattı: “Vatandaşın maske ihtiyacı olduğu için süreci bekleyemiyor. Markete gideceği için ya da bir yere gitmek için ‘maskem yok’ deyip eczacılarımızın yüzündeki maskeleri almaya çalışanlar var.  Eczacının korona olabileceğini bile düşünmüyorlar.”

    © AA / Hüseyin Demirci
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    Eczacılar Birliği Başkanı Koca, yaşanan problemleri ve çözüm önerisini şöyle anlattı:

    “Biz bu salgının başında maske konusuna hazırlıksız yakalandık. Maske fiyatları yükseldi. Bir takım fırsatçılar devreye girdi, devlet buna karşı bir önlem almak zorunda kaldı. Öncesinde denetlendik sonra en doğru adresin eczaneler olduğunu anlaşıldı. Hem eczacıları hem de içeriye giren vatandaşı korumak şart. Vatandaşa SMS gelmesi gerekiyor ama vatandaş SMS gelmediği halde eczaneye giderek almaya çalışıyor. Vatandaşın maske ihtiyacı olduğu için o süreci bekleyemiyor. Markete ya da bir yere gireceğim maskem yok deyip eczacılarımızın üstündeki maskeleri almaya çalışanlar var.  Eczacının korona olabileceğini hiç düşünmüyorlar. Birkaç hafta daha bu sıkıntılar devam eder. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da maskelerimiz eczanelerde mevcut. Vatandaşa SMS gelince çok rahatlıkla alabilirler. 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta bugün itibariyle SMS gönderildi yarından itibaren maskeler eczanelere ulaşmış olacak. Sabit fiyat belirlenmeli. Devletin verdiği maskeler dışında eczanelerde satılan maskelerin fiyatı belirlenmesi lazımdı. Vatandaşın ihtiyacı varsa SMS de gelmemişse alabilmesi konusunda devletin uygulamasa yapmasında yarar var. Diyaliz hastaları var bu kişilerin sürekli maske ihtiyacı oluyor satın alamıyorlar. Birlikte dayanışma gösterirsek, doğru organize olabilirsek bunun üstesinden gelebiliriz.”  

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Maske, Fahrettin Koca, Eczane
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