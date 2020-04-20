Kayıt
19:09 20 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    El. Venizelos

    Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki görevli, karaya ayak basmadan geçen 40 günü anlattı

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (260)
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104175/12/1041751267_0:240:3000:1928_1200x675_80_0_0_561889a7f3caddcf4f517bbb763fe4bc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202004201041871498-yunanistanda-karantinaya-alinan-gemideki-gorevli-karaya-ayak-basmadan-gecen-40-gunu-anlatti/

    Türkiye’den 9 Mart’ta yola çıkan ancak Pire Limanı’nda karantinaya alınan El Venizelos gemisinde sunuculuk yapan İshak Akbay, karaya ayak basmadıkları 40 günlük süreci Sputnik’e anlattı. Akbay "Müşahede altındayız, bulguya rastlanmazsa birkaç güne eve dönebileceğiz” dedi.

    Türkiye’nin Çeşme Limanı’ndan 9 Mart’ta İspanya’ya gitmek üzere yola çıkan ancak koronavirüs salgını sebebiyle 3 Nisan’da Yunanistan'da karantina altına alınan El. Venizelos isimli gemideki 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Ülkeye getirilenlerin büyük çoğunluğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne yerleştirildi. Gemide olup 40 günü aşkın süre karaya ayak basamayan gemi çalışanlarının yaşadığı süreci, El Venizelos gemisinde sunucu olarak görev yapan ve halihazırda Tekirdağ’da gözlem altında olan İshak Akbay Sputnik’e anlattı.

    ‘İspanya’ya ve Türkiye’ye giremeyip Pire Limanı’na sığındık’

    Üç yıldır cruise gemilerde sunuculuk yaptığını aktaran Akbay, 9 Mart’ta başlayan süreci “Yaklaşık 45 gün evvel yani 9 Mart’ta Çeşme’den İspanya’ya gitmek üzere yola çıktık ve beş günlük bir yolculuğun ardından Cadiz Limanı’na ulaştık. Ancak maalesef özel bir hizmet vermek için Cadiz Limanı’na ulaştığımızda İspanya’da her taraf karantina altına alınmış vaziyetteydi, bu yüzden ülkeye alınmayıp geri dönmek zorunda kaldık. Kuşadası ve Çeşme’dan Türkiye’ye dönmek istedik fakat izin verilmeyince rotayı Yunanistan’a çevirip Pire Limanı’na sığındık. Yunan Sağlık Bakanlığı görevlilileri bizimle son derece iyi bir şekilde ilgilendi. Bize oldukça misafirperver davrandılar. Gerekli testleri uyguladılar, dilden kültür aldılar. Bir grup çalışan Atina’da otellere yerleştirildi, bir grup gemide kaldı” diye anlattı.

    ‘Ölüm gemisi’ denilerek haberler yapıldı, bu sebeple yıprandık’

    40 günü aşkın süre gemide bulundukları süreçte Türk basınında çıkan çeşitli haberler sebebiyle zor duruma düştüklerini aktaran Akbay “Bizi bu süreçte en çok yıpratan Türk basınında yer alan ve ‘ölüm gemisi’ gibi bir yaklaşımla kaleme alınan haberler oldu. Bu haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakla birlikte ailelerimize ve sevdiklerimize çok zorlu bir süreç yaşattılar. Ailelerimiz bu haberleri okudukça büyük panik yaşadı. Gemide bulunanlardan birinin ortalığı velveleye vermesi sebebiyle çıktı. Bu kişi medyayı, konsoloslukları, her yeri arayıp paniğe sebep oldu. Ortada sanki büyük bir felaket varmış, gemideki pek çok kişi hastalıkla boğuşuyormuş gibi bir algı oluştu. Medyaya öyle rakamlar yansıdı ki ‘böyle bir haberin kaynağı kim olabilir’ diye biz de sorguladık. Yazılanlara inanamadık. Yemek sorunumuz da olmadı, binlerce kişiye hizmet vermek için yola çıkmıştık. Stoklarımızda fazla fazla yiyecek vardı” dedi.

    ‘Yalnızca iki kronik rahatsızlığı olan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı, çoğunluğun durumu iyiydi’

    Gemide bulunanların çok büyük çoğunluğunun sağlık durumunun süreç boyunca iyi olduğunu anlatan Akbay “Yalnızca iki çalışanımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bunlardan birisi 75 yaşında İsveç vatandaşı bir çalışandı, kendisinin kronik rahatsızlığı da vardı. Diğeri ise Endonezyalı genç ama böbrek yetmezliği olan bir arkadaşımızdı. Bu iki arkadaşımız dışında, ağır veya kritik bir durumda bulunan olmadı. Tabii zaman zaman ufak tefek bulgular yaşayanlarımız oldu. Mesela benim de boğazım ağrıdı, halsizlik yaşadım. Ama dünya genelinde hiç fark etmeden veya belli belirsiz semptomlarla hastalığı atlatanlar olduğu için gemideki az sayıda çalışanın da bu şekilde hastalığı atlatmış olması olası. Kısacası yıkılmadık, ayaktayız diye konuştu. 

    ‘Bulguya rastlanmazsa birkaç güne evlerimize dönebileceğimiz söylendi’

    Akbay “Önceki gece yarısı saat 3 buçuğu gösterirken, şirketimiz Miray International’ın girişimiyle 8 otobüs halinde İpsala’dan yurda giriş yaptık. İki kişilik koltuklarda tek kişi oturtulduğu için bu kadar çok otobüs kiralandı. Türkiye’ye giriş yapan grup, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’ne dağıtıldı. Türk vatandaşı olmayan çalışanların ise ülkelerine gönderilmesi süreci başladı. Bize söylenen her şey yolunda giderse birkaç güne evlerimize dönebileceğimiz ancak bir bulguya rastlanırsa o zaman karantina altında kalacağız” diye anlattı. 

    ‘Sağlık çalışanları kat kat önlük giyerek zorlu şartlar çalışıyor’

    Akbay, Tekirdağ’daki hastanede 2 kişilik odalarda kaldıklarını ve çok iyi bakıldıklarını anlatarak “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sebebiyle zorlu günler yaşıyoruz. Sarılmanın ve muhabbetin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ancak ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Türk yetkililer süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürütüyor. ABD ve Avrupa’dan farklı olarak Türkiye’nin başarısı ortada. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız da çok özverili ve tatlıdilli. Burada bir hemşire 4 kat önlük giyerek çalışıyor. Çok zorlu şartlarda mücadele veriyorlar. Onlar böyle çalışırken bize düşen olabildiğince evde kalmak veya maskesiz sokağa çıkmamak” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (260)

    İlgili konular:

    Trabzon ve Adıyaman'da bazı köy ve mahalleler karantina altında
    Karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi
    Kayseri'de 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı
    Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
    Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı
    Etiketler:
    çeşme, Kuşadası, Pire Limanı, Panik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atina, Test, Önlem, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Hastalık, pandemi, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, El Venizelos, Gemi, Karantina, Yunanistan, İspanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kendilerini gören komşularının şaşırdığını belirten Öztürk, “Başta biraz saçma buldular ama bugünlerde bu trafiği görünce onların da çok hoşuna gitti. Bir şekilde evlerinizde kalın, sosyal mesafeye dikkat edelim. Sonuçta bu günler geçecek, böyle sürmeyecek. Şu günlerde hastalıktaki en büyük dezavantaj ‘yakalanmamak’. Yakalanmamak için de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat edelim” şeklinde konuştu.
    Koronavirüs nedeniyle ayrı kalan kardeşler 'sepetli teleferik sistemi' kurdu
    Karikatür
    İngiltere’de sağlık çalışanlarına ‘Harry Potter’ otobüsleri ile ulaşım hizmeti
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet