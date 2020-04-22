Ramazan alışverişi koronavirüs dinlemedi: Sokaklar doldu taştı

Ramazan ayı alışverişi nedeniyle Diyarbakır’da sokaklar ve pazar yerleri dolup taştı. Yapılan çağrılar ve uyarılar dikkate alınmazken, çarşı ve pazar yerlerinde yoğun kalabalıklar oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün arttırılmasına rağmen bazı yerlerde sokaktaki karşılığını bulamıyor. Hasta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı dışında sokaklardaki kalabalık bazı illerde devam ediyor.

Bunlardan biri de Diyarbakır. Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları dışında sokaklardaki olağan kalabalık sürüyor. Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınını nedeniyle sokaktaki kalabalığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, alınan kararlar ile bunun önüne geçmeye çalışıyor.

© Sputnik / Sertac Kayar Kalabalık oluşan noktalarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmezken, polis ve zabıta ekipleri bunun önüne geçmek kalabalık içinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya çalışıyor.

Yeni önlemler hayata geçirildi

Alınan kararlar kapsamında kalabalığın yoğun yaşandığı Suriçi’ne araç girişleri kısıtlanırken, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtılıyor. Sur kapıları, bariyerlerle kapatılarak, Suriçi'ne araç girişleri kısıtlandı. Suriçi'ne giriş yerleri olan Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı'ya kurulan kontrol noktalarında sadece ticaret ve lojistik faaliyetler yürüten araçların girişine izin veriliyor. Kalabalık oluşan noktalarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmezken, polis ve zabıta ekipleri bunun önüne geçmek kalabalık içinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya çalışıyor.

© Sputnik / Sertac Kayar Kurulan semt pazarı önünde bekleyen zabıta ekipleri, pazara giriş yapan vatandaşların hem ateşini ölçtü hem de ellerine dezenfektan sıktı.

Ramazan alışverişi nedeniyle yoğun kalabalıklar oluştu

24 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı hazırlıkları ile birlikte bugün sokaklar adeta dolup taştı. Pazar yerleri, PTT ve banka önleri, çarşılar ve sokaklardaki yoğun kalabalık dikkat çekiyor. Kalabalığın oluşması nedeniyle polis PTT ve banka önlerinde bariyer kurarak sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde beklemesini sağladı. Pazar yerlerinde de yoğun kalabalık dikkat çekiyor. Kimi maskeli kimi maskesiz yüzlerce kişi kurulan semt pazarından alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kurulan semt pazarı önünde bekleyen zabıta ekipleri, pazara giriş yapan vatandaşların hem ateşini ölçtü hem de ellerine dezenfektan sıktı.

© Sputnik / Sertac Kayar Kentteki trafik yoğunluğu de normal günleri aratmıyor.

Sur ilçesinde de Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, koronavirüse karşı aldıkları önlemlerin yetersiz olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kimi vatandaşlar maske ve eldiven takmazken, kimisi de sosyal mesafe kuralına uymadan karşılıklı sohbet etti. Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu’nun yasaklamasına rağmen bazı parklarda çay dağıtımı yapılırken, bazı lokantaların önünde yemek yenilmeye devam edildi. Kentteki trafik yoğunluğu de normal günleri aratmıyor.

Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlardan kimi “Çalıştığımız için çıkıyoruz, çalışmazsak aç kalırız” derken, kimisi de “Evde sıkılıyoruz, açık havada bir şey olmaz” görüşünde.

© Sputnik / Sertac Kayar Bağlar’ın 5 Nisan, Dörtol, Hatboyu, Şeyh Şamil ve Mevlana Halit gibi mahallerinde yoğun kalabalık dikkat çekiyor.

Kentte, gelir düzeyi ve işsizliğin yoğun olduğu semtler, diğer semtlerden oranla daha kalabalık. Bunlardan Biri de Bağlar. Bağlar’ın 5 Nisan, Dörtol, Hatboyu, Şeyh Şamil ve Mevlana Halit gibi mahallerinde yoğun kalabalık dikkat çekiyor.

Ramazan alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar fiyatlardan yakınırken, esnaf da satış yapamadığında dert yakınıyor.

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