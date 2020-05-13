‘Türkiye’nin yüzde 40’ı evden hiç çıkmıyor’

Optimar Araştırma’nın gerçekleştirdiği araştırma, yüzde 86'ının hafta sonu dışarı çıkış yasağını desteklediğini, yüzde 40’ınsa koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmadığını veya eve hiç misafir kabul etmediğini ortaya koydu.

Optimar, ‘Nisan Ayı Koronavirüs Özel Araştırması’nın sonuçlarını Sputnik’le paylaştı. 20 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 307 kişiyle telefonda görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, yeni tip koronavirüs Kovid-19’un ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu düşünenlerin oranının yüzde 87.4 olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 10’u koronavirüs tehdidini ciddi görmüyor.

Araştırmaya göre Kovid-19’un Türkiye’de seyrinden endişelenenlerin oranı yüzde 66.2, endişelenmeyenlerin oranı da yüzde 29.9. Yaklaşık yüzde 3’ünse konuya ilişkin fikri yok. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 94’ü salgına karşı tedbir aldığını söylüyor. Aldığı tedbirlerin neler olduğunun sorulması üzerine araştırmaya katılanların yüzde 70’i gerekmedikçe evden çıkmıyor, yüzde 55’i sık sık kolonya kullanıyor, yüzde 40 evden çıkmıyor ve eve misafir kabul etmiyor.

‘Yüzde 86 hafta sonu dışarı çıkış yasağını destekliyor’

Türkiye’de koronavirüsün saptanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 48.8, yeterli bulmayanların oranı yüzde 38.3, ‘bilmiyorum’ şıkkını işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağını destekleyenlerin oranı yüzde 86, desteklemeyenlerin oranı yüzde 10.6. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 66.9’ken, sokağa çıkma yasaklarının hafta içi devam etmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.

‘Şehirler arası seyahat kısıtlaması yüzde 82 tarafından destekleniyor’

Şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasını destekleyenlerin oranı yüzde 82.3, desteklemeyenlerin oranı yüzde 12.6, fikri olmayanların oranı ise yüzde 5.1. Herhangi bir yakınına koronavirüs teşhisi konulanların oranı yüzde 11, konulmayanların oranı yüzde 86.5, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2.5.

Yine aynı araştırmaya göre, evden dışarı çıkmayanların oranı yüzde 43.2, günlük ihtiyaçlar için çıkanların oranı yüzde 39.1, işe gitmek için çıkanların oranı yüzde 20.7, hava almak için dışarı çıkanların oranı yüzde 9.4.

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