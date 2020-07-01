İstanbul'da oy kullanan Rusya vatandaşları: Ülkemiz olumlu bir değişimin eşiğinde, biz de sandık başındayız

Rusya Federasyonu’nun anayasal düzenlemelere yönelik oylaması için İstanbul’da yaşayan Rusya vatandaşları sandıklara gidiyor. Seçmenler “Rusya olumlu bir değişimin eşiğinde. Bu yüzden oy kullanmak önemli” diyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen İstanbul’da yaşayan yüzlerce Rusya vatandaşı, anayasa oylaması için sandıklara gidiyor. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nda oy kullananlar, Sputnik’e bugün sandık başında olmanın kendilerine ne ifade ettiğini anlattı.

11 yıldır Türkiye’de yaşayan ev hanımı Maria, oylama sonrası düşüncelerinin sorulması üzerine “Rusya vatandaşı olmaktan dolayı gururluyuz. Daha iyi bir Rusya için buradayız” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Burcu Okutan 11 yıldır Türkiye’de yaşayan ev hanımı Maria

‘Ülkemiz büyük bir değişimin eşiğinde, inşallah bu değişim pozitif olacak’

Yaklaşık 10 senedir Türkiye’de yaşayan ve tercümanlık yapan 33 yaşındaki Sofia “Ülkemize destek için oy kullandık. Ülkemiz çok büyük bir değişimin eşiğinde ve inşallah bu değişim pozitif olacak. Böyle bir oylamada tercih yapmak benim için önemliydi” dedi.

© Sputnik / Burcu Okutan Yaklaşık 10 senedir Türkiye’de yaşayan ve tercümanlık yapan Sofia

‘Türkiye’de yaşıyorum ama ülkem Rusya için oy kullanmak vatandaşlık görevim’

‘Eşim, koronavirüs sebebiyle Moskova’ya döndü, ayrı şehirlerde oy kullanıyoruz’

Bir diğer seçmen Yekaterina ise, oylamanın önemini “Evim çok uzak. Soğanlık’tan geliyorum. Oylama çok önemli. Koronavirüse ve yolun uzunluğuna rağmen buradayım. Daha önce de seçimler için İstanbul’dan oyumu kullandım. Çünkü bunun bir vatandaşlık borcu olduğuna inanıyorum. Neticede halkın dediği olacak” ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki Eduard ise 1.5 yıldır Türkiye’de özel bir Rus şirketinde görev yaptığını ifade ediyor ve şöyle devam ediyor:

“Ben bugün maalesef oy kullanmaya yalnız geldim. Çünkü eşim koronavirüs sebebiyle oğlumla beraber Rusya’ya döndü. Eşim de oyunu orada kullanacak. Ailecek bizim için bunu yapmak son derece önemli.”

© Sputnik / Burcu Okutan Türkiye’de özel bir Rus şirketinde görev yapan Eduard

1993’ten bu yana bir ilk

Rusya’nın 18 yıl sonra ilk kez yapmayı planladığı anayasa değişikliği için halk sandık başına gidiyor. Yalnızca İstanbul’da yaklaşık bin seçmenin sandık başına gitmesi planlanıyor. Oylama, parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024'te devlet başkanlığına yeniden aday olmasına imkan sağlayacak şekilde ülkedeki siyasal sistemi değiştirecek olması itibarıyla önem arz ediyor.

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