‘AB, Türkiye’yi saflarına almamak için her defasında yeni sebepler buluyor’

Fransa, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı AB’nin yeni yaptırımlar uygulamasını talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB dışişleri bakanlarını Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulamak için 13 Temmuz’da toplantıya çağırdığını belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu görüşme, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin son derece karmaşık olduğunun göstergesi. Bu ayrıca Türkiye’nin onlarca yıldır farklı bahanelerle birliğe alınmadığının kanıtı, ya insan haklarına uyulmuyormuş ya da basın özgürlüğünde sorunlar varmış. Şimdi de Türkiye’nin Suriye, Libya ve Ortadoğu’nun diğer bölgelerindeki eylemleri AB’yi rahatsız ediyor. Her defasında yeni sebepler bulunuyor” dedi.

'Türkiye'nin etkisini güçlendirmesi Batı'nın işine gelmiyor'

Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarını giderek daha açık bir şekilde ilerlettiğini dile getiren Dolgov, “Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkisinin güçlendirilmesi Batı’nın işine gelmiyor. Avrupa, Türkiye’yi Ortadoğu ve Yakındoğu’da bölgesel ve küresel güç merkezi olarak görmek istemiyor. Aynı zamanda Arap dünyasında, Arap Baharı hareketi yenilgiye uğradıktan sonra Türkiye’nin İslam dünyasının tek gerçek lideri olduğu yönünde neredeyse herkesin kabul ettiği bir görüş var” ifadesini kullandı.

AB’nin, lafta Türkiye’yi aday ülke olarak görmesi ve aynı zamanda Türkiye yönetiminin kendi bağımsız politika uygulama hakkını reddetmesi arasındaki çelişkiye dikkat çeken Rus uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Ayrıca Türkiye ve Euro Bölgesi ülkelerinin Libya ve Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili ekonomik çıkarları da çatışıyor. Tam da bu yüzden AB, Türkiye’yle ilgili özel, temkinli duruş sergiliyor ve bu yüzdendir şimdi tüm AB ülkeleri önümüzdeki görüşmede Türkiye’yi konuşmayı planlıyor. Türkiye’nin Fransa ve Almanya ile ilişkiler için dostça diyemeyiz. Tüm bunlar Türkiye idaresine AB üyeliği yönünde acele etmemek için sebep veriyor”.

AB üyeliğinin Türkiye’ye kar sağlamayacağını kaydeden Dolgov, “AB şimdiden tehdit etmeye çalışıyor, ne yapması gerektiğini dikte ediyor, zirvelerinde Türkiye’nin eylemlerini tartışıyor. Eğer şimdi Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanıyor ve tehditler savruluyorsa üye olduktan sonra ne olacak? Bunun dışında Türkiye’de herkes şunu anlıyor ki, AB iyi durumundan çok uzak, krize yakın bir durumda bulunuyor. Brexit, Katalonya krizi, koronavirüs. Salgında AB’nin her bir üyesi sadece kendi çıkarlarını savundu. AB ülkelerindeki sosyoekonomik durum gelişmiş ekonomilere özgü seviyeden çok uzak. Türkiye yönetimi, AB’nin durumunun ona katılmak için can atılacak kadar olumlu olmadığını görüyor”

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