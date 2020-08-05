Kayıt
01:12 06 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    ‘ABD, DSG’nin yardımıyla İran ile Suriye arasındaki iletişimi kesmeyi planlıyor’

    © REUTERS /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 87
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103714/41/1037144130_0:173:3436:2105_1200x675_80_0_0_9aa547bbe054cba0d65ada197ea1bfce.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202008051042598798-abd-dsgnin-yardimiyla-iran-ile-suriye-arasindaki-iletisimi-kesmeyi-planliyor/

    ABD’li Delta Crescent Energy LLC şirketi ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında imzalanan petrol anlaşması bölgede olumsuz tepkilere yol açmaya devam ediyor. Ankara ve Şam’dan gelen sert açıklamaların ardından artan eleştirilere Tahran da katıldı.

    ABD’nin bölgedeki politikası kapsamında, daha önce ismi az duyulan Delta Crescent Energy LLC’ye verilen rol neden ibaret? Şirkete hangi politik ve ekonomik görevler verildi? Bu süreçlerde DSG'nin rolü nedir?

    Moskova Devlet Dil Bilimi Üniversitesi (MSLU) Bölgesel Araştırmalar Teorisi Bölüm Başkanı, Ortadoğu uzmanı Doç. Vadim Makarenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD’li şirket ve DSG arasında imzalanan anlaşmanın amacının, Suriye’deki durumun ABD’nin çıkarları lehine dönüştürülmesi olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    Busayra - Deyr ez Zor
    © Sputnik / Ateea Al-Ateea
    'DSG, Arap aşiretlerinin isyanını bastırmak amacıyla kentleri kuşattı'

    “Bu anlaşmanın, ABD’nin son 3-4 yıldır, en azından Donald Trump’ın Beyaz Saray’a geldiği andan itibaren, Suriye’de uyguladığı temel politika ile tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu politika, Beşar Esad hükümetini tanımamayı ve iktidardan uzaklaştırılmasına yol açacak süreçleri başlatmak için bir temel oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda YPG’ye güveniyorlar. Delta Crescent Energy LLC’nin, ABD idaresinin tam desteği ile faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu şirkette, daha önce Irak’ta kendilerini aktif olarak gösteren kişiler çalışıyor. Ayrıca orada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanları, örneğin ABD’nin eski Danimarka büyükelçisi de çalışıyor. Dolayısıyla bu, oldukça ciddi bir yapı. Benim görüşüme göre, Suriye’deki Kürt hareketlerini desteklemeye yönelik ekonomik bir temel oluşturmayı ve daha sonra Suriye’deki politik durumu ABD’nin çıkarları lehine dönüştürmek için bir çıkış noktasını oluşturmayı hedefliyor”.

    'ABD, Suriye petrolünü Irak üzerinden sevk edebilir'

    Makarenko, Suriye’nin yanı sıra, Türkiye ve İran’ın da kesinlikle bu tür anlaşmalara karşı olduğu koşullarda, ABD’nin bu petrolü nasıl taşıyacağı sorusuna şu cevabı verdi:

    “Amerikalıların Suriye petrolünü Irak üzerinden sevk edebileceğini düşünüyorum. Bu arada Irak’ta da yeni anlaşma yakın. Amerikalıların sonuç itibariyle Irak’tan üslerini çıkarmayı reddettiğini hatırlatırım. Halihazırda Irak’ta Amerikalılar ve İranlılar var. Üstelik her iki taraf orada politik etki anlamında büyük imkanlara sahip. Başlarda, hacimlere bağlı olarak sevk karayolu ile yapılabilir. Ama daha sonra Amerikalılar petrol boru hattını inşa etmeyi planladığını düşünüyorum. Orada mesafeler o kadar da büyük değil. Bu anlamda sert muhalefete rağmen bu görev yerine getirilebilir gibi görünüyor”.

    ABD’nin hedeflerinden birinin, Suriye ve İran arasındaki iletişimi kesmek olduğunun altını çizen Makarenko, “Dikkat çeken bir başka husus da ABD tarafından bu sürece katılan kişilerin daha önce Kuzey ve Güney Dakota’da petrol boru hattının yapımına katılmış olması. Orada da birçok engel vardı ve toplum bu projeye karşı çıkıyordu. Ama buna rağmen boru hattının yapımı tamamlandı. Amerikalıların, askerlerin desteğiyle bölgede, bir yandan uzun vadede Suriye’ye baskı programının bir parçası haline gelecek, diğer yandan da İran ve Suriye arasındaki iletişimi koparmaya izin verecek koşullar oluşturmayı planladığını düşünüyorum” yorumunda bulundu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Irak, Ankara, Suriye, Abbas Musavi, DSG, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en küçük antilopları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde yaşıyor.
    Antilop ailesinin en küçük üyesi Dik-Dik, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde
    Karikatür
    Danimarkalı gazeteci Rus süper silahını değerlendirdi: NATO savunmasız
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet