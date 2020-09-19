Kayıt
19:16 19 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rus gaziler Türk dostlarının Gaziler Günü’nü kutladı

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:13:1280:733_1200x675_80_0_0_be5ee4ac42de827383a374579ea63eb8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202009191042878970-rus-gaziler-turk-dostlarinin-gaziler-gununu-kutladi/

    Rus gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye’deki dostlarına bir mesaj yollayarak, sağlık dileklerini iletti ve barış mücadelesinde ortak çabaların üstün geleceği yönünde umutlarını dile getirdi.

    Rus gaziler, savaş gazisi emekli Albay Gennadiy Şorohov şahsında 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye’deki dostlarına bir mesaj yollayarak, sağlık dileklerini iletti ve barış mücadelesinde ortak çabaların üstün geleceği yönünde umutlarını dile getirdi.

    99 yıl önce Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda dönüm noktası haline gelen şiddetli Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun zaferi sonrasında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal ve Gazi unvanına layık görülmüştü.

    Rus gazileri kamu örgütü ‘Boevoe Bratstvo’ (Savaş Kardeşliği) Başkan Yardımcısı, Kamu Örgütleri Uluslararası Birliği ‘Boevoe Bratstvo’ Yönetici Sekreteri, savaş gazisi emekli Albay Gennadiy Şorohov, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türk gazilerine yolladığı mesajda Rus gazileri adına sağlık dileklerini iletti.

    “Şahsım adına ve ‘Boevoe Bratstvo’ üyelerinin adına, Türk gazilerinin Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım. Savaştan geçmiş ve barışın değerini bilen gazilerin dostluğuna büyük önem veriyoruz. Bugün, Rus ve Türk gazilerinin ortak çabalarıyla, başta Suriye olmak üzere dünyada barış ve istikrarı korumak önem arz ediyor” diye başlayan mesaj, şöyle devam etti:
    “Barışçıl yollarla çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Devlet başkanlarımız Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan bize uzlaşma ve saygı arayışlarının en güzel örneğini gösteriyor. Ülkelerimizin halkları barış ve istikrarlı kalkınma için savaşıyor ve Batılı ülkelerin entrikaları buna engel olmamalı ve olamaz. Gazilerimiz adına Türk gazilerine sağlık dileklerimizi iletiyoruz, toplantılarımızın her zaman sadece barış ve nezaket içinde olmasını diliyoruz.”

    Mesajda, “Yüce Tanrım, Türkiye topraklarını ve insanlarını koru. Barış mücadelesinde bilgeliğe ve ortak çabaların zaferine inanıyoruz” vurgusu yapıldı.

     

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Amur Gadjiev, Mesaj, Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Gaziler Günü, Türk, Gazi, Rus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir tepeden İstanbul manzarası
    Rus turistin objektifinden İstanbul'da Eylül
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet