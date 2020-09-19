Rus gaziler Türk dostlarının Gaziler Günü’nü kutladı

Rus gaziler, savaş gazisi emekli Albay Gennadiy Şorohov şahsında 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye’deki dostlarına bir mesaj yollayarak, sağlık dileklerini iletti ve barış mücadelesinde ortak çabaların üstün geleceği yönünde umutlarını dile getirdi.
99 yıl önce Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda dönüm noktası haline gelen şiddetli Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun zaferi sonrasında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal ve Gazi unvanına layık görülmüştü.
Rus gazileri kamu örgütü ‘Boevoe Bratstvo’ (Savaş Kardeşliği) Başkan Yardımcısı, Kamu Örgütleri Uluslararası Birliği ‘Boevoe Bratstvo’ Yönetici Sekreteri, savaş gazisi emekli Albay Gennadiy Şorohov, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türk gazilerine yolladığı mesajda Rus gazileri adına sağlık dileklerini iletti.
“Şahsım adına ve ‘Boevoe Bratstvo’ üyelerinin adına, Türk gazilerinin Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım. Savaştan geçmiş ve barışın değerini bilen gazilerin dostluğuna büyük önem veriyoruz. Bugün, Rus ve Türk gazilerinin ortak çabalarıyla, başta Suriye olmak üzere dünyada barış ve istikrarı korumak önem arz ediyor” diye başlayan mesaj, şöyle devam etti:
“Barışçıl yollarla çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Devlet başkanlarımız Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan bize uzlaşma ve saygı arayışlarının en güzel örneğini gösteriyor. Ülkelerimizin halkları barış ve istikrarlı kalkınma için savaşıyor ve Batılı ülkelerin entrikaları buna engel olmamalı ve olamaz. Gazilerimiz adına Türk gazilerine sağlık dileklerimizi iletiyoruz, toplantılarımızın her zaman sadece barış ve nezaket içinde olmasını diliyoruz.”
Mesajda, “Yüce Tanrım, Türkiye topraklarını ve insanlarını koru. Barış mücadelesinde bilgeliğe ve ortak çabaların zaferine inanıyoruz” vurgusu yapıldı.
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