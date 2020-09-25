Sami Dayıoğlu: Kıbrıs’a ilişkin garanti sistemi demode olmuş ama kalkmaz

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 75. oturumunda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs’ın bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve güvenliğine ilişkin İngiltere, Yunanistan ve Türkiye tarafından sağlanan garantiler sisteminin artık demode olduğunu söyledi.

Adadaki Türk toplumunun temsilcileri de bu görüşe katılıyor mu? Şu anki koşullarda mevcut garantiler sisteminin kalkması mümkün mü?

Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Anastasiadis’in fikrinin çekici gelse de mevcut şartlarda uygulanması zor olduğunu söyledi:

“Anastasiadis böyle bir düşünceyi savunabilir. Ben de kişisel olarak mevcut garantiler sisteminin artık demode olduğunu söyleyebilirim. Fakat Kıbrıs halkı, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin bu garantilerin kalkması ile ilgili samimi olacakları konusunda çok kuşkulu. Geçmişte İngiltere, garantiler kalksın demişti. Yunanistan da aynı şey söyledi. Ama bu açıklamaların ne kadar gerçekçi olduğunu, ancak fiiliyata dönüldüğü zaman anlayabiliriz”.

İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin, mevcut garantiler sisteminin onlara tanıdığı haklardan vazgeçmeyeceğini savunan Dayıoğlu, şöyle devam etti:

“Benim değerlendirmeme göre İngiltere, Yunanistan ve Türkiye hiçbir zaman Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarını kaybetmek istemezler. Çünkü Kıbrıs, “batmayan uçak gemisi” olarak tanımlanır. Ortadoğu’ya hemen müdahale etme ve Doğu Akdeniz’i tamamen hegemonya altında tutma imkanı veren bir ada üzerindeki bu üç ülkenin menfaatlerinin bir çırpıda kalkacağını düşünmüyorum. Garantiler kalksa İngiliz üsleri ne olacak? İngiliz üsleri de kalkacak mı? Garantiler kapsamı içerisinde garantörler olmadığı takdirde İngiliz üsleri de gidecek. Buna İngilizler evet der mi? Bana göre demez.”

Dayıoğlu’ya göre, şu anki koşullarda Kıbrıs halkı da garantiler sisteminin tamamen kalkmasına sıcak bakmaz:

“Şu anki şartlarda Kıbrıs halkının genel talebi, bu garantilerin kalkmaması yönünde. Çünkü Kıbrıs toplumları karşılıklı olarak birbirine güvence vermemiş. Taraflardan biri Türkiye’nin üssünün muhtemel baskısından endişeli, diğeri Rum kesiminin baskısından. Dolayısıyla her iki taraf da bu garantilerin şimdiki şartlar altında kalkmasını istemiyor gibi görüyorum ben. Ama teorik olarak bu garantiler kalksın mı? Evet, kalksın. Bu garantiler demode oldu mu? Evet, demode oldu. Fakat bunun fiiliyattaki görünümü aynı şekilde değildir. Bu nedenlerden dolayı sadece düz mantıkla garantörlük kalksın anlamında bir cümlenin, sığ bir cümle olduğunu düşünüyorum.”

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