Kayıt
14:07 08 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kılıçdaroğlu-Babacan

    Kılıçdaroğlu ile Babacan bir araya geldi: 'Ülkenin temel sorunlarını masaya yatırdık'

    DEVA Partisi
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042992504_0:53:1280:773_1200x675_80_0_0_d70fa42a384a338bab5869b08343a258.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202010081042992535-kilicdaroglu-ile-babacan-bir-araya-geldi-ulkenin-temel-sorunlarini-masaya-yatirdik/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Türkiye’nin dış politikadan temel hak ve özgürlüklere; eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki sorunlarını masaya yatırdıklarını aktaran genel başkanlar, gündemlerinin seçim ittifakı değil, ülkenin sorunlarının çözümü olduğunu anlattı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partinin merkez binasında ziyaret etti. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan iki lider, Türkiye’nin dış politikadan temel hak ve özgürlüklere; eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki temel sorunlarını masaya yatırdıklarını söyledi. 

    Kılıçdaroğlu “Türkiye’nin ekonomi, sağlık, dış politika ve eğitimde içinde bulunduğu sorunları tartıştık. Sayın başkan ve arkadaşlarına fikirlerini aktardıkları için teşekkür ederim. DEVA Partisi, siyasetimizin yeni yıldızı ve umarım en kısa sürede siyasette yerlerini alacaklardır” dedi. 

    ‘Sorunlarını konuşamayan ülkemiz, çözüme de gidemiyor’ 

    Babacan ise “Bugünkü görüşmemizde, temel sorunları ele aldık. Ülkemizin insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunları büyüyor. Demokrasi, sadece sandıktan sandığa yürüyen bir süreç değil. Maalesef sivil toplum kuruluşları ve basın üzerindeki baskılar büyük bir problem oluşturuyor. Sorunlarını konuşamayan ülkemiz, çözümü bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Ülkenin anayasası dahi bazen ihlal edilirken bir hukuk devletinden bahsetmek mümkün olmuyor. Eğitimde, sağlıkta, dış politikada ciddi sorunlarımız var. Ülkenin itibarı güçlü olmayınca ve ülke yalnız kalınca ulusal çıkarlarımız zafiyete uğruyor” ifadelerini kullandı. 

    ‘Bugün için ittifak görüşmesi söz konusu değil’ 

    Türkiye’nin önündeki seçimlerde iki parti arasında ittifak yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine CHP Lideri KılıçdaroğluHerhangi bir ittifak görüşmesi söz konusu olmadı. Bugün için bir ittifak söz konusu değil. Seçim gündeme gelirse ve seçim yasasında değişiklik olmazsa bu konu elbette diğer partilerle de oturulur konuşulur. Ancak bugünkü konumuz  Türkiye’nin sorunlarına nasıl bakacağımız üzerine oldu. DEVA Partisi ayrı, CHP ayrı bir partidir. Dolayısıyla, her iki parti de eğitimden, ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok alanda farklı bakış açılarına sahip olabilir” yanıtını verdi. 

    ‘Türkiye’nin bir numaralı sorunu işsizlik, orta direk yıkılıyor’ 

    Türkiye’nin önündeki sorunların başında ekonominin geldiğine işaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Merkez Bankası’nın rezervlerine 120 milyar dolarlık müdahale var. Para politikası yanlış bir şekilde sürdürülürken atılan bu kur odaklı yanlış ve rastgele adımların sonucu olarak paramızın değer kaybetmesi kaçınılmaz. Tutarsız ekonomi ve finans uygulamaları söz konusu. Bağımsız olması kurumlar, hükümet talimatıyla hareket ediyor. Orta direk yıkılıyor. Bir de üstüne üstlük, kötü pandemi yönetimi de bütün bunların üzerine eklendiğinde, işsizlik Türkiye’nin bir numaralı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Resmi rakamlara güven olmayan yerde, ne istihdam ne de refah sağlanabilir” diye konuştu. 

    ‘Maraş’ın tamamı açılmalı, Katar gibi dost denilen ülkeler KKTC’yi tanımalı’ 

    Babacan ve Kılıçdaroğlu, Türk hükümetinin dış politikada attıkları adımlar konusunda da sert şekilde eleştirdi. Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın sahil kısmının açılması kararına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu Aslında Maraş’ın tamamının açılması lazım. Neden tamamını açmıyorlar? Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün ülkeler nezdinde tanınması için ciddi girişimlerde bulunulmalı. Madem Katar’a senin dostun, o zaman KKTC’yi bir an önce tanımalı. Diğer dost ülkeler de aynı şekilde” cevabını verdi. 

    ‘Maraş’ın aktif hale gelmesi için topyekun çözüme başvurulmalı’

    Babacan da Kıbrıs sorununun çözümünün ‘itibarlı’ bir Türkiye ile mümkün olduğunu savunarakKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorunları ancak itibarlı bir Türkiye ile çözülür. Türkiye, güvenilir bir muhatap olarak sayılmalı ki çözümlerin önü açılsın. Şu andaki yönetimin genel yaklaşımı taraflaştırma ve düşmanlaştırmadır. Halbuki bizim düsturumuz hep ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ olmuştur. Şimdiki uygulamanın hem yurttta hem bölgede hem de dünyada, ayrıştırma, kutuplaştırma ve taraf olma şeklinde olduğunu görüyoruz. Kapalı Maraş’ı 2 yıl önce ailemle ziyaret ettim. Orada çözümsüzlüğü gördüm. Halbuki Kapalı Maraş ve Beyrut bir dönem Doğu Akdeniz’in en önemli turizm merkezleriydi. Maraş elbette aktif hale getirilmeli ama bu topyekun çözümle yapılmalı dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Akşener ve Babacan bir araya geldi: 'Memleket meselelerini görüştük'
    Ali Babacan internet sitesi üzerinden arşivini açtı
    Kılıçdaroğlu: Yeni Ekonomi Programı nimet değil külfet getirecek, elektrik zammı da bunun kanıtı
    Kılıçdaroğlu: Bütçesi, geliri, imkanları olan Türkiye 1300 SMA hastasına bakamıyorsa ciddi bir sorun var demektir
    Kılıçdaroğlu: Bunlar 'Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bakıyorlar
    Etiketler:
    ittifak, sorun, Turizm, müdahale, Katar, Ekonomi, Merkez Bankası, Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Sağlık, Eğitim, Özgürlük, hak, Dış politika, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    72 yıldır killi toprakla uğraşan 80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka
    72 yıldır killi toprağa şekil veriyor: Ustam göç etti, meslek elimde kaldı
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet