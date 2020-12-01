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    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

    536 bin çocuğun olduğu Diyarbakır’da ne çocuk genetik ne de çocuk nörolog var

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    536 bin çocuğun olduğu Diyarbakır’da ne üniversite ne devlet ne de özel hastanelerde tek bir çocuk nöroloğu bile yok. Sadece çocuk nöroloğu değil, kentte çocuk genetik doktorunun da olmadığını söyleyen Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Kaya, hastaların zor durumda kaldığını belirterek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

    2019 yılı verilerine göre Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 756 bin 353. Kentte 0-18 yaş aralığındaki nüfus ise yaklaşık 536 bin ve bu çocuklardan 205 bin kadarını 0-4 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Sağlık altyapısı nedeniyle çevre illerden kente gelen hastalar da dahil edilince sağlık alanında ihtiyacı karşılanacak çocuk sayısı milyonları buluyor. Sağlık alanında merkezi konumda olan ve nüfusunun üçte biri çocuk olan Diyarbakır’da ne üniversite ne devlet ne de özel hastanelerde çocuk nöroloğu yok. Kentte yalnızca özel bir klinik açan bir çocuk nöroloğu bulunuyor, ancak onun da muayene ücreti bir hayli yüksek.

    ‘Önceden 3 hekim zar zor yetişebiliyordu, şu an hiç hekim yok’

    Sputnik’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Kaya, bölge genelinde çocuk yan dal hekimi sorunu olduğunu belirterek, “Diyarbakır büyükşehir vasfı taşıdığı için bölgenin diğer illerinden çocuk yan dalları açısından daha zengin, ancak bazı yan dallar ne yazık ki bulunmuyor. Çocuk nöroloji bunlardan bir tanesi. Çok hasta popülasyonu olan branşlardan biridir. Bundan bir sene önce vardı. Yaklaşık 3 hekim Diyarbakır’da zar zor yetişebiliyordu. Şu an hiçbir hekim yok ne yazık ki. Bir hekim Kadın Çocuk Hastanesi’nde kadrolu ama o da doğum izninde olduğu için hasta bakamıyor” dedi.

    Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Kaya
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Kaya

    ‘Çocuk genetik doktoru da yok’

    Şu an çocuk nöroloji hastalarının Diyarbakır’da tedavi göremediğini ifade eden Kaya şunları söyledi:

    “Ne yazık ki bu hastalara bu açıdan yaklaşabilecek bir hekim yok. Yakın çevre illerde sadece Mardin’de var, diğer illerde yok. Oradan, ilçelerden her yerden insanlar buraya geliyor. Bu sadece nörolojiye ilişkin de değil, diğer çocuk genetik branşında da yok. Çocuk romatoloji bir tane var, çocuk nefroloji 2-3 tane var. Yani yan dallarda sayılar çok az. Özellikle üniversitede olmaması en büyük sorun. Romatolog, Çocuk Hastanesi’nde var ama üniversitede yok. Bu bölgenin zaten 3. basamak hastanesi Üniversite Hastanesi, en çok araştırma yapılacak, tanı konulacak hastane orası. Yalnız orada bu branşlarda olmaması büyük bir eksikliğe yol açıyor.”

    ‘Diyarbakır’ın bu ihtiyacının karşılanması gerekir’

    Daha önceden kentte 3 çocuk nöroloğun olduğunu, 2 hekimin akademisyen olduğunu ve başka illere gittiğini, 1 hekimin de istifa ettiğini belirten Kaya, “Şu an sadece Kadın Çocuk Hastanesi’nde var. Diyarbakır’ın bu ihtiyacının karşılanması gerekir. Çocuk nörolojisi çok önemli bir branş. Diyarbakır’da bir hastayı çocuk nörolojisi gözüyle değerlendirebilecek bir hekim yok şu anda. Biz bazen hastaları çocuk nörolojisine sevk etmek durumunda kalıyoruz.  Bu durumlarda ona görünmesi lazım, yalnız bu şartları sağlayamıyoruz, il dışında var. İl içinde sadece özelde çalışan biri var ama o da ne yazık ki ücretleri çok pahalı olan bir hoca. Onun dışında şehir içinde devlet hastanelerinde yok” şeklinde konuştu.

    ‘Koskoca Diyarbakır’da Çocuk Enfeksiyon’da sadece bir kişi var’

    Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Kaya şunları söyledi:

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    “Bu sorunun çözülme yöntemi, üniversiteye bir çocuk nöroloğu kadrosu atayıp oraya alım yapmak, bir çocuk nöroloğu üniversiteye almak. Kadro açıldığında o kişi, asistanları yetiştirebilir ya da asistanlarıyla beraber polikliniği işletebilir. Yani yükü asistanlarla azaltılabilir. Gerek zorunlu hizmet kadrosu gerek sonraki kadrolarda da Diyarbakır’a kesinlikle öncelik verilmesi lazım. Bu kadar nüfusa, bu kadar çocuğa şarttır. Bizde çocuk nörolojisi hastalığı da çok, ancak bunlara bakabilecek hekim yok. Herkes Mersin’e, Adana’ya, Antalya’ya büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle hem üniversiteye hem çocuk hastanesine ek çocuk nöroloji, çocuk romatoloji, çocuk genetik gerekir, bunlar yok. Koskoca Diyarbakır’da Çocuk Enfeksiyon’da sadece Kadın Çocuk Hastanesi’nde bir kişi var.”

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    Etiketler:
    Enfeksiyon, Doktor, Çocuk, Mustafa Kaya, Diyarbakır
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