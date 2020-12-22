Gözaltına alınan HDP’li Leyla Güven cezaevine götürüldü

Milletvekilliği düşürülen HDP’li ve aynı zamanda DTK Eş Başkanı olan Leyla Güven gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürülen Güven’e Kovid-19 testi yapıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından Güven cezaevine götürüldü.
22 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti
Milletvekilliği düşürülen DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in birleştirilmiş iddianamelerden oluşan ve 18 ayrı suçlamadan yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.
Mahkeme, Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek, Mahkeme hüküm ile birlikte Güven hakkında tutuklanma kararı vermişti.
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