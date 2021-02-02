‘NATO ülkeleri ABD’nin Karadeniz’deki maceracı eylemlerinden soğudu’

ABD’liler, Karadeniz’deki rotasyonlu varlık politikasını sürdürüyor. USS Donald Cook destroyerinin ardından USS Porter destroyeri de Karadeniz’e girdi. Ancak bu artık NATO içinde eski desteği görmüyor. Rus uzman Boldırev, bu durumun, ABD’nin Rusya karasuları yakınlarındaki maceracı girişimlerindeki yalnızlığını açıkladığını belirtti.

'ABD’nin müttefikleri fazladan sorun istemiyor'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Karadeniz’deki eylemlerini değerlendirdi.

ABD savaş gemilerin Karadeniz’e girişlerinin artık Rusya için alışıldık hale geldiğini belirten Boldırev, “Bu, Rusya kıyıları yakınlarında sıradan bir devriye ve Karadeniz’deki varlıklarını sürdürme amacından başka hiçbir nedeni yok. Onlar geleneksel tatbikat formatına bağlı kalıyor ve savaşa hazır olma durumumuzu test etmek için mümkün olan her yolu deniyorlar. Kısacası, sıradan bir şekilde sinir bozmaya çalışıyorlar ve bu oyunlarında, gerilim tırmandırma çabası dışında özel bir şey yok” yorumunda bulundu.

NATO müttefiklerinin ABD’nin Karadeniz’deki eylemlerine giderek azalan desteğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“NATO müttefikleri, ABD’nin Karadeniz’deki eylemlerine soğudu ve Rusya ile daha fazla cepheleşmek istemiyorlar. Yani ABD’nin müttefikleri fazladan sorun istemiyor. Diğer yandan ABD’nin de yanında güvenilir olmayan partnerleri görmek itemediğini söylemeliyiz. Rusya karasuları yakınlarındaki bu maceracı girişimindeki yalnızlığın başka açıklaması yok”.

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