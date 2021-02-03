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    ‘ABD, hatalarını kabul etmek yerine Türkiye’yi günah keçisi yapmaya çalışıyor’

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendiren Rus askeri uzman Faliçev, ABD’nin kendi hatalarını kabul etmek yerine Türkiye’yi günah keçisi yapma çabası içinde olduğunu belirtti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi sırasında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili 'endişelerini' dile getirdi. Sullivan’ın görüşüne göre, bu alım “NATO’nun bütünlüğünü ve etkinliğini zayıflatıyor”.

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    'Suçlamalar ABD'ye yönetilmeli'

    Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-promışlennıy kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, Sullivan’ın dile getirdiği suçlamaların Türkiye’ye değil, her şeyden önce ABD’nin kendisine yöneltilmesi gerektiğini belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    “Çünkü öncelikle Türkiye’yi suçlayacak hiçbir şey yok. Türkiye, hem ekonomik hem de politik olarak Türk halkının yararına olan kendi ulusal politikasını uyguluyor. ABD istese de istemese de bunlar göz önünde bulundurulmalı. Türkiye’ye baskı yapmak yanlış bir şey ve ABD olsun başka bir güç olsun bunu başaramaz. İkincisi, Türkiye, S-400 alarak elbette askeri anlamda daha güçlü, daha kudretli ve en önemlisi ABD’nin Türklere dayattığı Patriot teslimlerinden bağımsız hale geldi. Bu yüzden Türkiye’nin şu anda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsız politikasını yansıtan tamamen objektif bir süreç”.

    ABD’nin bu tür açıklamalarıyla tüm dış politika ve askeri hatalarını Türkiye’ye yıkmak istediğini ve Türkiye’yi bir nevi “günah keçisi” yapmak istediğini dile getiren Faliçev, “Daha önce bunda başarısız oldular, şimdi de Sullivan ne yapmaya çalışırsa çalışsın başarısız olacaklar. Zira ABD’nin tüm hatalarının sebebinin ABD’nin kendisinde olduğu apaçık ortada. Bunun başında, henüz Başkan Donald Trump döneminde başlayan dengesiz ve düzensiz dış politika geliyor” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Yaptırım, Jake Sullivan, Oleg Faliçev, İbrahim Kalın, S-400, Rusya, Türkiye, ABD
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