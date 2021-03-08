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    Sputnik V aşısı olan Kurtay: Rusya koronavirüse çok hızlı reaksiyon gösterdi

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    Rusya’da Sputnik V aşısı olan İstanbul Rus ve Sovyet Araştırmaları Enstitüsü’nden Engin Kurtay “Aşılamanın giderek yayıldığı Rusya’da, sınırsız ve evlere servis test uygulaması var. Koronavirüse çok hızlı reaksiyon gösteren, sağlık kapasitesi Batı ülkelerinin 4 katı olan Rusya, şimdi dünyanın en özgür ülkesi. Kısıtlamalar neredeyse kalktı” dedi.

    Modern Hukuk Akademisi ‘Rusya’da Koronavirüs Tedbirleri’ canlı yayını gerçekleştirdi. Bu yayına katılan pandeminin ilk zamanlarında ve daha sonrasında da bir süre Rusya’da bulunmuş ve Sputnik V aşısını yaptırmış olan İstanbul Rus ve Sovyet Araştırmaları Enstitüsü’nden Engin Kurtay Rusya’nın uyguladığı Kovid-19 önlemlerinden bahsetti.

    ‘Hükümet pandeminin ilk zamanlarında çok hızlı reaksiyon gösterdi, şu an Rusya dünyanın en özgür ülkesi’

    Kurtay Rus toplumunun Batı toplumlarına göre daha dayanışmacı bir toplum olduğunun altını çizerek “Rusya’da ortak akıl, birey aklının genelde üstünde çalışıyor. Ancak bugün gelinen noktada, dünyanın en özgür ülkesi. Rusya’da hiçbir kısıtlama kalmamış durumda. Bu noktaya nasıl geldiler? Pandemi ilk başladığında Rusya’daydım. İlk haberler gelmeye başladığında hükümet çok hızlı reaksiyon gösterdi, Çin ile sınırı kapadı. Daha sonra diğer ülkelerle sınırı kapadı. Çalışmaya, turistik amaçla gelen her türlü yabancıya sınırlar kapatıldı çok hızlı bir şekilde. Ancak diğer ülkelerde bulunan Rus turistler ki çoğu İtalya’daydı, oralardan dönerken büyük olasılıkla hastalığı taşıdılar. İlk enfeksiyon haberlerinden sonra hükümet yine çok hızlı reaksiyon gösterdi, önlemler almaya başladı. Aynı Türkiye’de olduğu gibi Nisan ortası tam kapatma uygulamaları başladı. Mayıs ayında ancak telefona yüklenen karekod ile dışarı çıkılabiliyordu. Çok hızlı geliştirilen bu uygulama ile zorunlu hizmetler devam etmeye başladı. Birçok insan banliyölere taşındı” dedi.  

    ‘İlk aşı haberi Rusya’dan geldi ancak Batı basını bunu görmezden geldi’

    Rusya’da aş çalışmalarının çok hızlı başladığını söyleyen Kurtay “Aşı çalışmaları Nisan başlarında başladı. Kısa sürede, 2 ay gibi bir sürede olumlu haberler gelmeye başladı. Ağustos ayı içerisinde ise lisanslandırıldı. İlk aşı haberi Rusya’dan geldi ancak Batı basını bunu görmedi, göz ardı etti. Gördüğü noktada da ‘zaten Rusya, her şeyin kural dışı, kural dışı ilişkilerle devletin propagandasıyla saptırıldığı, bilimin de güvenilmez olduğu ülke’ şeklinde alttan alta bir propaganda savaşı başladı. Şu anda aşı üzerinden çok büyük bir savaş var, jeopolitik bir savaş var” ifadelerini kullandı. 

    ‘Rusya aşı geliştirmede Batı’dan 2-3 ay ileride, aşı çalışmalarının hiçbirinin layıkıyla yapılmadığı propagandası yapıldı’

    Rusya’nın aşı geliştirme konusundan Batı’nın 2-3 ay ilerisinde olduğuna dikkat çeken Kurtay “Rusya’nın bildiğim kadarıyla tüm eski Sovyet ülkelerine Sputnik V aşısını bedava ve teknolojisiyle beraber paylaşmaya hazır, veriyor. Aşı geliştirme konusunda Batı’dan yaklaşık 2-3 ay ilerde. Bu konudaki çalışmaların hiçbirinin layıkıyla yapılmadığı propagandası da yapılmaktaydı. Daha sonra Batı’da geliştirilen aşıların da faz 3 çalışmaları tamamlanmadan acil kullanım izni gibi ara çözümlerle uygulamaya girildiği ortaya çıktı. Rusya da bunu bu şekilde yapmıştır, çünkü bir aciliyet söz konusu. Ama Sputnik V yüzde 92-93 oranında koruyan güçlü bir aşı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

    ‘Rusya’da ücretsiz ve evlere servis koronavirüs testi uygulaması var, ben Rusya vatandaşı olmamama rağmen Sputnik V aşısı oldum’

    Kurtay, Rusya’daki koronavirüs testi ve aşılama uygulmalarının nasıl olduğunu şu şekilde anlattı:

    “Eylül, Ekim gibi aşılama başladı fakat aşılamada yavaş gidiyorlar. Ben Sputnik V aşısını oldum, ilk 200 bin içerisindeydim. Aralığın sonu gibi oldum. Ücretsiz bir şekilde uygulanıyor, her klinikte sınırsız. Önünden geçerken girseniz içeriye, yapıyorlar. Sıralama ve saire yok. İlk önce ‘sen Rus vatandaşı değilsin, yapmazlar’ diye bir bilgi aldım. Ben gittim ‘olmak istiyorum’ dedim. ‘Üç hafta sonra da burada olacak mısın’ diye sordular, ikinci dozu uygulayabilmek için. Benden bunun teyidi aldıktan sonra yaptılar aşıyı. Aşılama giderek de yayılıyor. Gündelik hayatta hemen hemen hiçbir kısıtlama kalmamış durumda. Restoran ve gece kulüplerinde hiçbir kısıtlama yok. Fakat insanlarda bir sosyal mesafe refleksi mevcut. Ama zaten bu pandemiyle alakalı da değil. Bizdeki gibi dokunma ve öpme alışkanlıkları tüm kuzey toplumlarında olduğu gibi yok. Bu da enfeksiyon hızını kesen bir durum. 
    Rusya’da sınırsız ve ücretsiz test vardı. Kendiniz rahatsız, hasta hissediyorsanız herhangi bir kliniğe gidip ücretsiz test oluyorsunuz. Ama semptonuz yoksa o zaman test ücretliydi. Evden telefon edip test yaptırma durumu da vardı. Sürüntü testinin yaygın olmadığı zamanda kan testi yapıyorlardı. Kanı da eve gelip yapıyorlardı. Bu pandeminin çok hızlı kontrol altına alınabilmesini sağladı. Sınırsız test ve evlere servis. Benim bildiğim kadarıyla bunu Rusya dışında sağlayabilen bir ülke de yok.”
    ‘Rusya, Batı ülkelerinin sağlık kapasitesinin 4 katına sahip’

    Rusya’nın Batı ülkelerindeki sağlık kapasitesinin 4 katına sahip olduğunu söyleyen Kurtay “Türkiye’ye geldiğimde hastalanmıştım, Mart ortası civarıydı. Bunun Kovid-19 olup olmadığı hala bilmiyorum, çünkü eve gelip de bana test yapan olmadı. Telefonla çok yakın takip ettiler, durumum kötüleşseydi belki ambulans göndereceklerdi ya da benim gelmemi isteyeceklerdi. Bu bir problem ve her yerde böyleydi. Bütün Batı ülkelerinde de durum buydu. Yetişemiyorlardı çünkü. Bugün en gelişmiş Batı ülkelerinde olan sağlık kapasitesinin yaklaşık 4 katına sahip Rusya. Bu solunum makinesi olarak, ambulans, doktor, hastane sayısı, altyapı olarak Batı ülkelerindeki kapasitenin dört katı. Bu tabii bir Sovyet mirası, bunu korumuşlar. Aşı bulunup uygulanmaya başladığı için bugün büyük oranda kısıtlamalar kalkmış durumda” dedi. 

    ‘Rusya geçtiğimiz yaz, pandemi yönetimini başarılı bulduğu için çok az ülkeye açtığı sınırlarını Türkiye’ye açmış olabilir’

    Rusya’nın geçtiğimiz yaz sadece Türkiye ve birkaç Afrika ülkesine sınırlarını açtığına dikkat çeken Kurtay “Geçtiğimiz yaz Rusya sınırlarını sadece Türkiye ve birkaç tane Afrika ülkesine açtı sınırlarını. Bu ilginç bir şey. Tüm Avrupa’ya sınırları kapalı, Türkiye’ye açık. Zaten İtalya kan ağlıyordu o dönem. Bunun birkaç sebebi olabilir. Biri ‘turistimiz Türkiye’ye gitsin, parasını Türkiye’de harcasın’ diye düşünmüş olabilirler. Belki de Türkiye’nin pandemiyle mücadelesinin Batı ülkelerinden daha başarılı olmasının da etkisi olabilir. Hükümetin birçok şeyini eleştirebiliriz ama pandemi yönetiminde Türkiye ABD’ye, İngiltere'ye göre çok daha iyiydi. Tabii hatalar yapıldı” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Macaristan, Almanya, Sınır, Seyahat kısıtlaması, Kısıtlama, koronavirüs tedbirleri, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Sputnik V, Türkiye, Rusya, Engin Kurtay, Burcu Okutan
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