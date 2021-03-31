Rus uzman: Rusya’ya aşı turları insanlara hem fayda, hem de hoş zaman geçirme olanağı sağlayacak

Rusya’nın çok yakında turistlere aşılanma izni vereceği sinyalini alan Türk tur operatörlerinin bu ülkeye yönelik aşılama hizmetinin de dahil olduğu tur paketlerini hazırlamaya başlamalarını yorumlayan Rus turizm uzmanı Osaulenko, ‘aşı turlarının’ insanlara hem fayda, hem de hoş zaman geçirmelerini sağlayacağını belirtti.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı, Turpomoş (Turistik Yardım) Birliği Direktörü Aleksandr Osaulenko, Rusya’nın çok yakında turistlere aşılama izni vereceği sinyalini alan Türk tur operatörlerinin bu ülkeye yönelik hazırlamaya başladığı ‘aşı turlarının’ avantajları ve dezavantajları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

'Rusya, böyle bir turizm oluşturmaya çalışan ilk ülke değil'

Turizmin esas olarak insanların çıkarlarını tatmin etmeyi amaçladığına dikkat çeken Osaulenko, aşılama fırsatına giderek artan talebin ‘aşı turlarının’ popülerliğini belirleyeceği görüşünü paylaştı:

“Turizm, faaliyetlerinin en başında her zaman insanların çıkarlarını ön planda tutması bakımından oldukça hareketli ve esnek bir sektör. Açıkçası turizm, söz konusu ilgi alanlarının memnuniyetini sağlamaktır. Ve bugün Rus aşısı dahil olmak üzere aşılama imkanına yönelik talep öne plana çıkıyorsa, böyle bir ürün oluşturmak veya böyle bir fırsat yaratmak, Rusya ile sınırlı olmaksızın turizm işinin birincil görevidir.”

Rusya’nın ‘aşı turlarını’ uygulayan ilk ülke olmadığına dikkat çeken uzman, “Rusya, böyle bir turizm oluşturmaya çalışan ilk ülke değil. Örneğin dün, Sırbistan'ın yabancı turistlere Rus aşısı da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı aşılanma fırsatı sağlamak için oldukça yoğun bir şekilde hafta sonu turları düzenlediği bilgisini aldık. Ve komşu ülkelerden vatandaşlar, Sırbistan'a gidiyor ve aşı oluyor” diye konuştu.

‘Aşı turlarının’ iyi yanının her şeyden önce insanlara hem fayda, hem de hoş zaman geçirmelerini sağlaması’ olduğunu söyleyen Osaulenko, aynı zamanda turizm sektörünün bu yeni yönü hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek bazı rahatsızlıklara da dikkat çekti:

“Sputnik V de dahil olmak üzere Rus aşıları bilindiği üzere iki bileşenden oluşuyor ve 14 ila 21 gün arayla iki kerede vuruluyor. Bu nedenle uzak ülkelerden gelen turistler için böyle bir şeyi yapmak zor. Ancak Rusya'ya nispeten yakın olan ülkelerin vatandaşları için aynı hafta sonu turları, tamamen gerçekçi ve erişilebilir bir imkandır.”

'Turizm bağlantılarımız eski haline gelmiş değil'

Osaulenko, dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin Rusya’da aşı olma imkanı karşısında ne şekilde tepki verdiği sorusu karşısında, şu yanıtı verdi:

“Ne yazık ki henüz tüm ülkelerle ulaşım bağlantılarımız eski haline gelmiş değil. 1 Nisan'da yeniden ulaşım kuracağımız ülkelerin sayısı 30'a ulaşacak olsa da, çoğu ile halihazırda turist iletişimimiz bulunmuyor. Yani o ülkelerdeki turistler, bugün Rusya'ya seyahat edebilecek vatandaş kategorilerinin listesine henüz dahil edilmemiş değil. Bu nedenle ne yazık ki şimdilik ülkemizde tüm bunlar sınırlı. Ancak insanlar bir şekilde burada aşı olabilmek için kendilerine bir takım alternatifler bulabiliyor. Yani grup değil de bireysel turlar aslında şu anda faal durumda. Bu durum öncelikle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya gelen turistleri ilgilendiriyor. Moskova'da merkezi konumda olan herhangi bir AVM’ye gitmeniz yeterli, oralarda çok sayıda yabancı vatandaşın Rus aşısı yaptırdığını görebilirsiniz. Yani bu tür turlar ‘de fakto’ çalışır durumda. Yakın gelecekte turizm sektörünün bu yönünün ‘de yure’ olarak ta aktif bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.”

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