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    Rusya, yabancı bilişim devlerinin tekeli ile mücadelede ‘Türk yöntemlerini’ kullanabilir

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    Büyük yabancı bilişim şirketlerinin Rusya’da şube/temsilcilik açma zorunluluğu getiren yasa tasarısı geliştirme çalışmalarını değerlendiren Rus bilişim uzmanı Vakulin, buna benzer bir yöntemin daha önce kullanıldığı Türkiye’nin bu alandaki deneyimin sürece yararlı olacağını ifade etti.

    Büyük yabancı bilişim şirketlerine Rusya’da temsilcilik açma zorunluluğu getirecek olan yasa tasarısı pek yakında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sunulacak.

    Devlet Duması Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn’e göre belge, Rus kullanıcıların çıkarlarını ihlal etmeyecek, fakat bilişim devlerinin Rus mevzuatına uyması için teşvik oluşturacak bazı ekonomik yaptırımlar içeriyor.

    Hinşteyn, büyük şirketlere yönelik bu tür zorunluluğun Türkiye’de kullanıldığını ve söz konusu deneyimin yasa tasarısının geliştirildiği sırada faydalı olduğunu ifade etti.

    Büyük yabancı bilişim tekelcilerinin suiistimaline karşı mücadelede ‘Türk deneyiminin’ temel özelliği ne?

    Bilişim, bilgisayar ve siber güvenlik uzmanı Sergey Vakulin, bu soruya yanıt olarak şunları söyledi:

    “Şu anda haksız rekabet ve yabancı IT devlerinin tekeline karşı mücadele etmenin birkaç yolu var. Bunların arasında iki ana yöntem öne çıkıyor. Birincisi, belli bir ülkenin tüm kullanıcılarının yerel sunuculara aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu, İnternet alanını bölümlendirme ve tecrit etme yoludur. Örneğin Çin bu yolu seçti. Rusya’nın ise yabancı bilişim şirketlerinin tekelcilik eylemleri ile başa çıkmak için farklı bir yol seçtiği ortada. Göreceli olarak ‘Türk’ olarak adlandırabileceğimiz ikinci yol ise büyük bilişim şirketlerinin ülke içinde şube bulundurmasını öngörüyor. Türkiye’de geçen yıl, ülke içinde günlük 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağların kontrolünü sıkılaştıran bir yasa çıkarıldı. Artık bu sosyal ağların Türkiye'de kendi temsilcisi olması gerekiyor, hatta söz konusu temsilcinin Türkiye vatandaşlığı olmalı.”

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    © AP Photo / Alan Diaz
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    ‘Türk deneyiminin’ yabancı bilişim şirketlerinin yerel mevzuatı ihlal etmeleri ile bağlantılı olarak gereksiz bürokrasinin, ayrıca idari ve adli süreçlerin siyasallaştırılmasının önlenmesine olanak sağlayacağına dikkat çeken Vakulin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Büyük yabancı bilişim şirketlerinin ülkemizde şube açma zorunluluğu getiren yasa tasarısı kabul edilirse, Türkiye örneğinden hareketle günde yarım milyondan fazla izleyici kitlesine sahip sosyal ağ sahipleri, temsilcilik açmak durumunda olacak. Bazı yabancı sosyal ağların bunu yapmayı reddedecekleri ortada. Fakat böyle bir önlem gerekli. Örneğin, geçen yıl ‘Tsargrad’ TV kanalının hesabı, Google'ın sahibi olduğu YouTube’da engellendi. Bu bağlamda (denetleme kurumu) Roskomnadzor, Google’ın Rusya temsilciliğine bir talep gönderdi. Ardından aynı adrese, Google'ın bu olayla bağlantılı olarak para cezasına çarptırıldığını belirten bir mahkeme kararı da gönderildi. ‘Tsargrad’ hesabının bu ay açılması gerekiyor. Tüm bunlar Rusya'da gerçekleşti. Kullanışlı, süreçte gereksiz siyasallaştırma ve zorlaştırma söz konusu değil.”

    Şu ya da bu içeriği kaldırtma prosedürlerini hızladırabilecek olan ‘Türk yöntemlerin’ yararlı ve uygun olduğuna inanan uzman, şöyle konuştu:

    “Şüphesiz bu girişim devlet için yararlı, zira Roskomnadzor'un ve diğer devlet kurumlarının, özellikle sosyal açıdan en tehlikeli bilgilerin yayınlanması ile ilgili belli bir içeriğin kaldırılmasına yönelik taleplerine hızlı yanıt almaları mümkün olacak. Ve sorunlar, siyasallaşamadan çok daha hızlı bir şekilde çözülecek, zira yurtdışından yanıt gelmesine gerek olmayacak. Bu nedenle, ülkedeki büyük bilişim şirketlerine temsilcilik açma zorunluluğu getiren ‘Türk deneyimi’ çok yararlı olabilir.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Teknoloji, Türkiye, Yasa tasarısı, Rusya, Sergey Vakulin
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