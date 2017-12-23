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    ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley

    Haley, var olmayan adaya ilişkin konuştu: Binomo'daki 'Rus müdahalesini' takip ediyoruz

    © REUTERS/ Stephanie Keith
    Dünya
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    'Vovan' ve 'Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e telefon şakası yaptı.

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © REUTERS/ Brendan McDermid
    ABD'nin BM Temsilcisi Haley'den diplomatlara Kudüs tehdidi: Trump sizi izliyor
    Görüşmenin kaydını daha sonra YouTube'daki sayfalarında yayınlayan Rus komedyenler, Haley ile 'yeni Polonya Başbakanı' taklidi yaparak gerçekleştirdikleri konuşmada ABD’nin Kudüs kararı, Washington ve Kiev arasındaki ölümcül silah sevkiyatı anlaşması, Rusya’nın Kuzey Akım 2 projesi, Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Odessa’nın eski valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’da uğradığı baskı ve diğer konuları ele aldı.

    HALEY, GERÇEKTE VAR OLMAYAN BİNOMO ADASINI BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Diğer konuların ardından komedyenler, gerçekte var olmayan 'Binomo adası'nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya’nın müdahale ettiğini söyledi. Binomo’nun ‘Vietnam’ın yakınlarında, Çin’in güneyinde’ olduğunu söyleyen komedyenler, Haley’e bu adayı bilip bilmediğini sordu. Haley soruya 'Evet' yanıtını verdi.

    'ABD'NİN BİNOMO SORUNU İLE İLGİLİ TUTUMUNU ÖĞRENECEĞİM'

    Şakaya devam eden Rus komedyenler, ada yönetiminin bağımsızlık talebi nedeniyle Güney Çin Denizi’ndeki gerilimi tırmandırdığını söyledi. 'Polonya Başbakanı' zannettiği komedyenin Rusya’nın olmayan adadaki seçimlere müdahalesi konusuna değinmesi üzerine Haley, “Bu konuda uyarıldık ve durumu dikkatle takip ediyoruz. Sanıyorum ki, Güney Çin Denizi’yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, bu konuya yeniden dönebilmek için ABD’nin ‘Binomo sorunu’ ile ilgili ‘gerçek tutumunu’ öğrenme sözü verdi.

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    Etiketler:
    Birlemiş Milletler (BM), Nikki Haley, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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