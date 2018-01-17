Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

© AA/ Cem Özdel Çavuşoğlu: ABD müttefiklerini değil terör örgütünü tercih ediyorsa tavrımız farklı olur

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD'nin YPG ile Suriye sınırında konuşlandırmayı planladığı sınır gücünün, ikili arasındaki görüşmenin temel gündemleri arasında yer alması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Tillerson ile bu konuyu da görüşeceğini, ABD'nin artık bir karar vermesi gerektiğini söylemişti. Çavuşoğlu ABD'yi Suriye politikasından ötürü eleştirerek, "Müttefiklerini mi tercih edecekler yoksa terör örgütlerini mi? Net bir karar verip tavır almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e yönelik operasyon sinyali verdiği konuşmasında ABD'yi eleştirerek, "Düşmanlarımızla aramıza girmeyin" mesajını vermişti.