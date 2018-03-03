'Ukraynalı neo-Naziler, İngiliz aktivistleri Donbass'taki çatışmalara dahil etmek istiyor'

Guardian'ın anti-faşist 'Hope not Hate' adlı gruba dayandırdığı haberine göre Azov taburuna bağlı 'Misantrophic Division' (İnsan Sevmeyen Bölük) gibi aşırıcı gruplar, Ulusal Eylem ve Londra merkezli bir Polonyalı aşırı milliyetçi grup da dahil İngiliz aşırı sağcı gruplarla aktivistleri Ukrayna'daki çatışmalara dahil etmek için işbirliği yapıyor.

Guardian, en az iki veya üç İngiliz vatandaşının Ukrayna'nın doğusundaki gönüllülere halihazırda katıldığını aktardı.

AVRUPA'DAN KATILIMLAR ARTIYOR

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden Azov taburuna katılan aktivistlerin sayısının son dönemde arttığını yazmıştı. Dergi, tabur üyelerinin Avrupa genelindeki neo-Nazi etkinliklerinde yeni üyeler kazanmak için broşür dağıttığını belirtmişti.