'ABD, Ukraynalı askerleri ülkenin en gizli yerlerinden birinde eğitiyor'

Ukrayna ordusu askerlerinin ABD'li askeri uzmanlar tarafından Ukrayna'nın en gizli yerlerinden biri olan Yavorov poligonunda eğitildiği belirtildi.

Ukrayna'nın batısındaki eski Sovyet poligonu Yavorov'un 2015 yılında restore edildiğini ve ABD'li uzmanların Ukraynalı askerlere eğitim vermesine uygun hale getirildiğini yazan İsviçreli Le Temps gazetesi, şu anda bu poligonun Ukrayna'nın en gizli yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

200 ABD, 250 KANADA ASKERİ

Kanada, İngiltere ve Litvanya gibi farklı ülkelerden askerlerin de bu poligona geldiğini aktaran Le Temps, poligonda yaklaşık 200 ABD ve 250 Kanada askeri için sosyal tesisler inşa edildiğini ve poligonun ABD'li ve Kanadalı askerlerin daimi konuşlanma noktası haline geldiğini kaydetti.

6000 UKRAYNALI ASKER EĞİTİLDİ

2015 yılından bu yana yaklaşık 6000 Ukraynalı askerin eğitime tabi tutulduğunu da yazan Le Temps'in haberinde, "Eğitimin amacı, Ukrayna ordusu askerlerinin niteliklerini artırmak, NATO standartlarına daha kolay şekilde adapte olmalarını sağlamak ve daha iyi savaşmayı öğretmektir" ifadelerine yer verildi.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky ABD'den Ukrayna'ya 47 milyon dolarlık silah satışı

Önceki gün ABD yönetiminin, Ukrayna'ya toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet anti tank füzesi ve 37 adet fırlatıcı satacağı açıklanmıştı.

Ukrayna'nın ABD'den toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet Javelin anti tank füzesi ve 37 adet Javelin fırlatıcı istediği belirtilen açıklamada, söz konusu tutarın teknik destek, eğitim ve nakliyeyi de kapsadığı belirtilmişti.