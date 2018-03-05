Libya’nın en büyük petrol sahasında üretim durdu

Bloomberg ajansının yetkili kaynaklara dayandırdığı habere göre, Libya’nın en büyük petrol üretim sahası olan El-Sharara’da üretim durduruldu.

© AFP 2018/ Abdullah DOMA Libya'nın Bingazi kentindeki camide patlama

Ajansın haberinde üretimin geçen Pazar günü boru hattının petrol sahasından El-Zaviya kentindeki terminale geçen kısmının kapatılmasının ardından durduğu belirtilirken olayın nedenleri ve bu durumun ne kadar sürebileceğine dair bir bilgi verilmedi.

SİLAHLI GRUPLAR BÖLGEYİ KONTROL ETMEK İÇİN SAVAŞIYOR

1 Mart itibariyle Libya'da toplam günlük petrol üretimi 1.1 miyon varili bulurken, 300 bini El-Sharara'da üretilen petrol tarafından karşılanıyordu.

Çeşitli silahlı grupların hakim olduğu Libya'da taraflar uzun süreden bu yana, El-Sharara'yı kontrol altına almak için mücadele ediyor.