Putin, Merkel ile Suriye ve Ukrayna'yı görüştü

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'deki durum ile Ukrayna krizini ele aldığı kaydedildi.

İki liderin, Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırı ile ilgili olarak Suriye'deki durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Rusya tarafından, bu konudaki provokasyon ve spekülasyonların kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi" denildi.

'MİNSK ANLAŞMASI ALTERNATİFSİZ BİR ARAÇ'

Açıklamada, Putin'in, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı Kararı'na uygun olarak Suriye'deki ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım sağlama çabalarının pekiştirilmesinin öneminin vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki durumun da ele alındığının aktarıldığı açıklamada, Minsk Anlaşması'nın krizin çözümünde alternatifsiz bir araç olduğunun vurgulandığı ve Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkesin devam etmesinin önemine dikkat çekildiği kaydedildi.