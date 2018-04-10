ABD'nin BMGK’ya sunduğu Suriye tasarısı Rusya’nın vetosuyla reddedildi

ABD'nin sunduğu, "Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını" talep eden tasarıyı Rusya veto etti.