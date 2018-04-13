Poroşenko’dan BDT’den resmen çıkmaya yönelik prosedürleri başlatma talimatı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, bakanlar kuruluna eski Sovyetler Birliği ülkelerinin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurumlarından çıkmaya yönelik prosedürleri başlatma ve üyeliği çerçevesinde var olan yasak düzenlemelerin değiştirilmesi talimatını verdi.

© Fotoğraf : The Ukrainian State Border Service Ukrayna’nın tutukladığı Rus gemisinin kaptanı serbest bırakıldı

Kiev’deki güvenlik konferansında konuşan Poroşenko, bakanlar kuruluna BDT ülkelerinin Belarus’un başkenti Minsk’teki kurumlarındaki mümessilliğini tamamen kapatma talimatı verdi.

Poroşenko ayrıca Ukrayna’da BDT’ye üyelik çerçevesinde mevcut olan tüm yasal düzenlemelerin ‘ulusal çıkarlara uygun olarak’ yeniden düzenlenmesini istedi.

'ANLAŞMA ULUSAL ÇIKARLAR VE GÜVENLİĞE UYGUN DEĞİL'

Poroşenko, konuşmasında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya da Rusya ile dostluk anlaşmasının belirli hükümlerinin derhal sonlandırılması yönünde taslak sunacağı sözü verdi. Bu adımın ardından anlaşmadaki ‘ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyması ve mevcut sınırların ihlal edilemeyeceğinin taahhüt edildiği’ maddenin geçerliliğini koruyacağını belirten Poroşenko, anlaşmanın ulusal çıkarlara ve ulusal güvenliğe uygun olmadığını ileri sürdü.

Poroşenko, BDT’nin ‘Rusya saldırganlığını kınamak istemediğine’ de dikkat çekti.

Gürcistan ve AB’ye üye Estonya, Litvanya ve Letonya’nın dışında eski Sovyetler Birliği’ne bağlı 11 ülkenin yer aldığı BDT’den, Şubat 2014 yılında başkanlığını çekme kararı almıştı. Kiev, Mart 2014’te de BDT’den üyeliğini çekmek istediğini belirtmişti, ancak o zamandan beri resmi bir başvuru gelmemişti.