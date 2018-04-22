Dünyanın en değerli vatandaşlığına sahip ülke hangisi?

İngiltere merkezli ikâmet ve vatandaşlık planlama şirketi Henley & Partners, bu yıl da dünyanın en değerli vatandaşlığı listesini yayınladı. Listede Rusya 63, Türkiye 83. sırada yer aldı.

Henley & Partners şirketi, ülkelerdeki ekonomik güç, beşeri gelişmeler, barış, istikrar, vizesiz seyahat, yerleşme ve çeşitli formaliteler olmadan yurtdışında çalışma olanaklarını baz alarak en değerli vatandaşlıkları sıraladı.

Listede Fransa, 81.7 puanla Almanya’yı 7 yıllık tahtından men ederek ilk sıraya yerleşti. Almanya ise yüzde 81.6 puanla ikinci sırada yer aldı. Listede İzlanda üçüncü, Danimarka da dördüncü oldu.

İngiltere, bir sıra geriye giderek 78.2 puanla bu yıl en değerli vatandaşlığa sahip 13. ülke oldu. ABD de iki sıra geriledi ve 69.4 puanla 27. sırada kaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki en iyi konuma sahip Rusya ise 40.5 puanla 63. sıradaki yerini korudu. Türkiye de 35.4 puanla 83. sıraya yerleşti.

Listede yer alan toplam ülke sayısı 168’di.