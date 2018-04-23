Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 9 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Toronto police say 9 people dead, 16 injured after pedestrians struck by van. The latest: https://t.co/RaPV2n1TMJ pic.twitter.com/9PLAi0vRp2 — CBC Toronto (@CBCToronto) 23 April 2018

​Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Up to 9 Dead As White Van Hits Pedestrians in Toronto, Driver Described as ‘Angry and Middle Eastern’ https://t.co/Qo0132zjWB pic.twitter.com/pfaLcxtWPX — No Fake News! App (@politiciandirec) 23 April 2018

​Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.