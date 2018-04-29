Ermenistan’da protesto gösterileri tam gaz devam ediyor

Önden giden orkestranın eşlik ettiği göstericiler, kentin merkez caddelerinden geçip akşam saat 19.00'da (TSİ 18.00) Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemeyi planlıyor.
Göstericilere az sayıda polis görevlisi refakat ediyor.
YENİ BAŞBAKANA 53 'EVET' GEREKİYOR
Ermenistan, eski başbakanı Serj Sarkşisyan'ın sokak gösterileri nedeniyle istifasının ardından 1 Mayıs'ta yeni başbakanını seçecek.
На улицах армянской столицы — тысячи протестующих. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Vl0YH9smVL— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 29 Nisan 2018
Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek.
Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.
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