Ermenistan’da protesto gösterileri tam gaz devam ediyor

Erivan'daki Sputnik muhabirinin aktardığına göre yürüyüş Fransa Meydanı'ndan başlayarak Mesrop Maştots bulvarından devam etti. Göstericilere muhalif lider Nikol Paşinyan'ın katılması bekleniyor.

Önden giden orkestranın eşlik ettiği göstericiler, kentin merkez caddelerinden geçip akşam saat 19.00'da (TSİ 18.00) Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemeyi planlıyor.

Göstericilere az sayıda polis görevlisi refakat ediyor.

YENİ BAŞBAKANA 53 'EVET' GEREKİYOR

Ermenistan, eski başbakanı Serj Sarkşisyan'ın sokak gösterileri nedeniyle istifasının ardından 1 Mayıs'ta yeni başbakanını seçecek.

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da muhalif lider devlet başkanıyla ülkedeki durumu görüştü

​Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan muhalif lider Paşinyan, kendisinin kabinenin başına geçmeye hazır olduğunu da belirtmişti.

Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek.

Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.