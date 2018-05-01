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    Fas bayrağı

    Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

    © Sputnik / Наталья Селиверстова
    Dünya
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    Fas, "Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

    Fas bayrağı
    © Sputnik / Наталья Селиверстова
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    Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

    Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söyledi.

    Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürdü.

    'HİZBULLAH, POLİSARİ'YA SİLAH DESTEĞİ VERDİ'

    Burita, Lübnan'da 2016 yılında Hizbullah'ın desteğiyle Batı Sahralıları desteklemek için bir komite kurulduğunu ve aynı yıl bir Hizbullah yetkilisinin Batı Sahra bölgesine sınırı olan Cezayir'in Tinduf ilini ziyaret ettiğini söyledi.

    Bakan Burita ayrıca son bir aydır Hizbullah'ın Polisario'ya silah desteği verdiğini iddia etti.

    BATI SAHRA SORUNU

    Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ateşe verildi
    © AA /
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    Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

    Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

    Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

    'HİZBULLAH'TAN YALANLAMA'

    Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Fas'ın "örgüt liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönündeki suçlamasını reddetti.

    Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alarak bu tür asılsız suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

    Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı çürük deliller sunmakla itham edilerek, İran ile ilişkileri kesmek için ikna edici deliller araması gerektiği belirtildi.

    Etiketler:
    Polisario Cephesi, Hizbullah, Nasır Burita, Fas, İran
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