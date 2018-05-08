Dünya şampiyonundan çıplak basın toplantısı

Snooker oyuncusu Mark Williams, katıldığı 2018 Dünya Snooker Şampiyonası'nda 'eğer şampiyon olursa basın toplantısına çıplak bir şekilde çıkacağını' açıklamıştı.

'ASLA YAPMAM DEDİĞİM BİR ŞEYİ YAPTIM'

Daha sonra, rakibi John Higgins'i 18-16 yenerek dünya şampiyonluğunu ilan eden Williams, sözünü tuttu ve basın toplantısına üzerinde yalnızca bir havluyla birlikte çıplak bir şekilde çıktı. Basın toplantısında konuşan Williams, şampiyonluğu ve verdiği sözle ilgili şöyle konuştu: "Şu anda biraz garip hissediyorum ve burası biraz soğuk! Ancak başka hiçbir turnuva kazanamazsam bile umrumda olmaz, ben 'asla yapmam' dediğim bir şeyi yaptım."

Mark Williams said if he won the World Snooker Championship he would appear at his press conference naked.



Mark Williams won the World Snooker Championship. Mark Williams appeared at his press conference naked. pic.twitter.com/0PS8LlP2xv — BBC Sport (@BBCSport) May 7, 2018

'EŞİM İKNA ETTİ'

Şampiyonluğuyla ilgili olarak "15 yılın ardından yeniden kazanmak inanılmaz bir şey" diyen Williams ayrıca "Geçen sene burada bile değildim, elinde birasıyla karavanda başarısız olmuş bir şekilde oturuyordum. Bu oyun da benim için çok zordu, ciddi bir şekilde vaz geçmeyi düşündüm ancak eşim Jo devam etmem için beni ikna etti" dedi.