BM’den Türkiye'ye ‘OHAL koşullarında yapılan seçimlerin güvenilir olmayacağı’ uyarısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Radd el Hüseyin, Türkiye’de "farklı düşünenlerin alanının büyük ölçüde daraldığını” belirterek, böylesi bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğinin zor olduğu yorumunu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılacak erken seçimlere dair "Muhalif görüşlerin ve itirazların iktidar partisi tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğini düşünmek zor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin güvenilir olabilmesi için Olağanüstü Hal'in (OHAL) kaldırılması çağrısında bulunan el Hüseyin, 1 Mayıs gösterileri sırasındaki gözaltılara ve cezaevinde bulunan gazetecilere işaret ederek son iki yıl içinde "farklı düşünenlerin alanının büyük ölçüde daraldığını" belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Mart ayı sonunda açıklanan bir raporda da Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtilmiş ve Türk hükümetine OHAL'e son verme çağrısında bulunulmuştu.

Raporda, Türk hükümeti kitlesel tutuklama, keyfi olarak işten uzaklaştırma ve insan hakları ihlalleri ile suçlanarak "toplu ceza" uygulandığı öne sürülmüştü.