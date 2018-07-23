Toronto'da silahlı saldırı: 1 ölü, en az 10 yaralı

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda biri çocuk en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırganın ise öldüğü açıklandı.

Toronto'daki silahlı saldırının Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu ve Yunan mahallesi olarak bilinen bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Basında çıkan haberlere göre olayda biri çocuk 10'dan fazla kişi açılan ateşte vuruldu.

Yaralıların durumları henüz bilinmiyor.

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakındaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Sosyal medyada saldırı sonrası olay yerinden görüntüler de paylaşıldı.

BREAKING: Multiple people shot on Danforth Av in Greektown. Victims are spread across many blocks. pic.twitter.com/PvobE1so81 — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) July 23, 2018

Toronto Star'a konuşan görgü tanıkları siyah kıyafetler giymiş bir erkeğin silahla ateş açtığını söyledi. Bazı görgü tanıkları en az 20 el ateş edildiğini belirtti.

CBC News'a konuşan görgü tanığı Jody Steinhauer olay sırasında ailesiyle birlikte bir restoranda olduğunu ve 10-15 kez maytap sesine benzer bir ses duyduğunu söyledi.

Görgü tanığı kendilerine restoranın arka tarafına koşmalarının söylendiğini belirterek "İnsanların ön tarafta çığlık attıklarını duyduk" dedi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Kanada basınında saldırganın polise ateş açtığı ve daha sonra kendisinin vurarak intihar ettiği da belirtildi.