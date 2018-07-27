‘Türkiye, Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu’nun dışında çözümünde yardımcı olabilir’

© AA / Halil Sağırkaya ‘Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti tüm dünyaya mesaj’

Sputnik Azerbaycan'a konuşan Rusya Ulusal Modern İdeoloji Gelişimi Enstitüsü Direktör Yardımcısı İgor Şatrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyaretinden ve Türkiye'nin bölgedeki politikasından neler beklenebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şatrov, ‘Moskova'nın Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyor' sorusuna şu yanıtı verdi:

'RUSYA, TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE KONUMUNU GÜÇLENDİRMESİNİ KISKANMIYOR'

"Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler şu anda yeni bir hızlı gelişme döneminde. Ancak Moskova, Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirmesini kıskanmıyor. Moskova, Ankara'nın kendi bakış açısıyla çelişmeyen Kafkasya'daki tüm temaslarını memnuniyetle karşılıyor. Bu tutum, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler için de tamamen geçerli. Bu ilişkiler eski, sağlam ve Azerbaycan'ı da güvenilir ortakları arasında gören Rusya tarafından anlayışla karşılanıyor.

Türkiye'nin Karabağ sorununun çözümündeki rolünün artıp artmayacağı sorusuna yanıt arayan Şatrov, sözlerine şöyle devam etti:

'ERMENİSTAN'IN GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLMESİ İÇİN BAHANE OLABİLİR'

"Türkiye Belarus, Almanya, İtalya, İsveç ve Finlandiya ve ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan'la birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda yer alıyor. Rusya, Fransa ve ABD'nin eş başkanlığındaki grubun etkili çalışması soru işaretlerine yol açsa da Türkiye'nin eş başkanlığa yükseltilmesi şu an uygun olmayabilir, zira bana göre bu adım Ermenistan'ın görüşmelerden çekilmesi için bahane olabilir.

Türkiye çözüme farklı bir şekilde katkıda bulunabilir, Ermenistan'ın yeni hükümetiyle yapıcı ilişkiler inşa edebilir. Anladığım kadarıyla bu yönde adımlar atılıyor. Bu nedenle bence Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Brüksel'deki NATO zirvesinde el sıkışmasına karşı daha sakin bir tutum izlemesinde fayda var. Bu olumlu bir sinyal."