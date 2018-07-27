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02:51 27 Temmuz 2018
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    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

    BM Genel Sekreteri Guterres: Paramız tükeniyor

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM bütçesinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici" ifadesini kullandı.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Lucas Jackson
    BM'de ABD haricindeki 192 ülke göç konusunda anlaştı
    Guterres, BM üyesi ülkeler ve çalışanlarına gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

    BM bütçesinin 139 milyar açık verdiğini belirten Guterres, ''Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici. Paramız tükeniyor'' uyarısında bulundu.

    Harcamaları azaltarak önlemler alacaklarını vurgulayan Guterres, ''Bizim gibi bir örgüt bütçe sıkıntısı yaşamak zorunda kalmamalı, daha da acı olan, yardıma ihtiyaç duyanların çağrılarına cevap veremememiz'' değerlendirmesinde bulundu.

    '193 ÜLKEDEN 112'Sİ ÖDEME YAPIYOR'

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM üyesi 193 ülkeden sadece 112'sinin örgüte yıllık ödemelerde bulunduğunu söyledi. Dujarric, ''BM'nin içinde bulunduğu finansal sıkıntı üye ülkelerin ödemelerini geç yapması ya da henüz yapmamasından kaynaklanıyor" dedi.

    TRUMP YÖNETİMİ BM'YE AYIRDIĞI BÜTÇEDE AZALTMAYA GİTTİ

    BM'ye ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla  finansal katkı sağlayan ABD'de de yer alıyor. BM'nin 5.4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor. BM'nin yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini sık sık dile getiren ve 'bütçede adalet' çağrısı yapan Trump yönetimi, 2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı almıştı.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Antonio Guterres, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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