BP Başkanı Dudley: Gazprom ve Rosneft’e uygulanacak yaptırımlar AB’nin enerji sistemini çökertir

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Oil & Money konferansında konuşan Dudley, "Rosneft ve Gazprom gibi şirketlere karşı yaptırımların uygulanması durumunda bu, Avrupa'nın tüm enerji sisteminin durmasına neden olur" dedi.

ABD, geçtiğimiz nisan ayında, Rus işadamları Oleg Deripaska ve onunla bağlantılı şirketler Rusal, Bazoviy Element, En+, Russkiye Maşini, Evrosibenergo, Gruppa GAZ ve Kuban Agro'ya karşı yaptırım kararını almıştı. Bu yaptırımlar, ABD vatandaşları ile şirketlerinin, listede yer alan işletmelere ait hisselerini ve borç enstrümanlarını elden çıkarmasını öngörüyor.