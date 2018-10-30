‘Kaşıkçı cinayeti Washington ile Riyad’ın askeri işbirliğini etkilemedi’

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesi olayının Washington ve Riyad’ın arasındaki hala ‘güçlü ve derin’ olan askeri işbirliğine herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, büyük bir uluslararası skandala yol açan ve birçok ülkenin toplumunu şoke eden bu korkunç olayın ileride de ABD ile Suudi Arabistan'ın savunma alanındaki verimli etkileşimine mani olmayacağını umduğunu kaydetti.

Votel, "Suudi Arabistan'la devam ettirmekte olduğumuz askeri ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmadı. Askeri açıdan bu ilişkileri güçlü, derin ve tahminimce bizim için karlı olarak nitelendirebilirim. Onlar (Suudiler) bölgedeki güvenliğinin sağlanması konusunda son derece önemli ortaklarımız oldu ve olmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Cinayetle ilgili soruşturma sürecindeki gelişmelere göre Washington'un, askeri alan da dahil olmak üzere Riyad'la ilişkilerinde bir takım revizyonlara gitme olasılığını dışlamayan Votel, ancak şimdilik bu konuda ‘somut herhangi bir talimat almadığını' ve Suudilerle ilişkilerde ‘herhangi bir değişikliğin olabileceğine dair elinde herhangi bir kanıt bulunmadığını' ifade etti.

Suudi Arabistan ile savunma alanındaki işbirliğinin riske atılamayacak kadar önemli olduğunu dile getiren Votel, "Güvenliğin sağlanması açısından ben her zaman (Suudi Arabistan'la) işbirliği yapmamaktansa yapmanın daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Bana göre bizim uğraştığımız şey de bu" ifadelerini kullandı.