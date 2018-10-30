‘Kaşıkçı cinayeti Washington ile Riyad’ın askeri işbirliğini etkilemedi’

Votel, "Suudi Arabistan'la devam ettirmekte olduğumuz askeri ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmadı. Askeri açıdan bu ilişkileri güçlü, derin ve tahminimce bizim için karlı olarak nitelendirebilirim. Onlar (Suudiler) bölgedeki güvenliğinin sağlanması konusunda son derece önemli ortaklarımız oldu ve olmaya devam ediyorlar" diye konuştu.
Cinayetle ilgili soruşturma sürecindeki gelişmelere göre Washington'un, askeri alan da dahil olmak üzere Riyad'la ilişkilerinde bir takım revizyonlara gitme olasılığını dışlamayan Votel, ancak şimdilik bu konuda ‘somut herhangi bir talimat almadığını' ve Suudilerle ilişkilerde ‘herhangi bir değişikliğin olabileceğine dair elinde herhangi bir kanıt bulunmadığını' ifade etti.
Suudi Arabistan ile savunma alanındaki işbirliğinin riske atılamayacak kadar önemli olduğunu dile getiren Votel, "Güvenliğin sağlanması açısından ben her zaman (Suudi Arabistan'la) işbirliği yapmamaktansa yapmanın daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Bana göre bizim uğraştığımız şey de bu" ifadelerini kullandı.
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