'NATO, Kırım ve Kaliningrad'da Rusya'yı nasıl yeneceğini biliyor'

Business Insider'ın haberine göre ABD İkinci Filosu Komutanı Tümamiral Andrew Lewis, Kırım ve Kaliningrad'da Rusya'yı yenmenin yolunu bulduklarını söyledi.

Özellikle Rus ordusunun izlediği taktik üzerinde duran Lewis, Rusya'nın yabancı askerlerin stratejik önemdeki bölgelere erişimini kısıtlayan sistemi sürekli olarak genişlettiğini belirtti.

Hava savunma, füze savunma ve gemisavar sistemlerinin yanı sıra binlerce askere ev sahipliği yapan Kaliningrad ve Kırım'da bu potansiyelin daha hissedilir olduğunu kaydeden Lewis, radyolojik harp araçları ve radar sistemleri nedeniyle NATO güçlerinin bu bölgelerdeki imkan ve kabiliyetlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını vurguladı.

Ancak NATO'nun Rus ordusunun bu taktiğine nasıl karşı koyacağını bildiğini kaydeden Lewis, "Detaylara giremem ancak erişimin kısıtlandığı durumlarda faaliyet yürütebileceğimizden eminim. Uçak gemilerimizin, kara güçlerimizin bunu yapabileceğini biliyorum. Bunun için net bir metodumuz var" dedi.