BM’nin yeni Suriye temsilcisi Pendersen’dan Rusya'ya ‘kar’ teşekkürü

BM’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pendersen, Moskova’ya yaptığı ilk ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Pendersen görüşmede esprili bir dille Rusya’ya kar için teşekkür etti.

© AA / BM Suriye Özel Temsilciliğine Norveçli diplomat Geir Pedersen atandı

İlk kez Moskova'ya gelen Pendersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü ve esprili bir dille kar için teşekkür etti.

Pendersen görüşmede "Sayın bakan, sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlarım! Sıcak karşılamanız için teşekkürler. Moskova'da bulunmak benim için bir onur. Benim için burada neredeyse evimdeki koşulları sağladınız, zira kar yağıyor. Bu da beni evimde, Norveç'te gibi hissettiriyor" dedi.

Sadece iki haftadır görevde olduğunu hatırlatan Pendersen bu süre zarfında Şam ve Riyad'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini ekledi. Pendersen Rusya ile çalışmaya, Moskova ile BM arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede taraflar göçmenlerin Suriye'ye döndürülmesi yönündeki kararlılıklarını da dile getirdi.

Lavrov "Göçmenlerin geri dönmesini hızlandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Arap Birliği ülkeleri de Suriye'ye göçmenlerin olabildiğince çabuk ülkelerine dönmesi için yardıma hazır oldukları yönünde konuştu" dedi.