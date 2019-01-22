BM’nin yeni Suriye temsilcisi Pendersen’dan Rusya'ya ‘kar’ teşekkürü

Pendersen görüşmede "Sayın bakan, sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlarım! Sıcak karşılamanız için teşekkürler. Moskova'da bulunmak benim için bir onur. Benim için burada neredeyse evimdeki koşulları sağladınız, zira kar yağıyor. Bu da beni evimde, Norveç'te gibi hissettiriyor" dedi.
Sadece iki haftadır görevde olduğunu hatırlatan Pendersen bu süre zarfında Şam ve Riyad'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini ekledi. Pendersen Rusya ile çalışmaya, Moskova ile BM arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.
Görüşmede taraflar göçmenlerin Suriye'ye döndürülmesi yönündeki kararlılıklarını da dile getirdi.
Lavrov "Göçmenlerin geri dönmesini hızlandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Arap Birliği ülkeleri de Suriye'ye göçmenlerin olabildiğince çabuk ülkelerine dönmesi için yardıma hazır oldukları yönünde konuştu" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)